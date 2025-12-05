范瑋琪脫口「我是河北人」不演了！遭網暴回嗆酸民5字

娛樂中心／江姿儀報導



49歲女星范瑋琪（范范）近年來轉往中國發展，但卻多次爆出毀形象的爭議，事業陷入低潮期。今年3月她睽違多年6年在中國舉辦巡迴演唱會，再度引發爭議。6月她以「補位歌手」身份參戰中國節目《歌手2025》首戰就出槌，演唱過程中聲音狂抖大走音，最終墊底全場第8名、一輪遊淘汰。近期她受訪談及此事，認了「沒有好好唱好」，也喊話「你們可以不要聽范范唱歌，但是你們不要惡意的去攻擊我的身體，或是我的家人。」。





范瑋琪近日接受 中國媒體 採訪，她先是對鏡頭喊「祖籍（河北）石家莊，我是石家莊人嘛，所以我是河北人」，而後大方談論爭議事件，親曝內心想法。對於歌唱節目走音一事，她解釋自己5、6年沒有出現在螢光幕前，坦言「我幾百年沒有上過電視節目，而且居然是這麼大的節目，所以會有失常的時候，當然我覺得自己要虛心的接受所有的批評跟指教，因為畢竟真的是沒有唱好」。雖然表現不完美，但她非常享受重返舞台的機會，重新體驗比賽的刺激與緊張「我上這個《歌手》是開心的。」。

范瑋琪也回應網路上負面聲量，表示「我現在已經心臟很強了，我可以向『彈力球』一樣，把這些能量都彈回去」，喊話「不可能每一次都唱得那麼完美，也許我沒有好好的表現，讓大家失望了，但是你們不需要攻擊我的家人，或者人身攻擊我這個人」。她透露自己正在修習聲樂課，要大家再給她一次機會「大家都覺得范瑋琪唱歌多難聽，各種羞辱的話，我覺得不要這樣子，范范有范范的Style，然後范范也會有失誤的時候，你們可以不要聽范范唱歌，但是你們不要惡意的去攻擊我的身體，或是我的家人。」。此外，她特別感謝多年來支持她的歌迷，讓她有勇氣繼續挑戰，邁向下一個舞台。





