范瑋琪自揭祖籍河北求認同「想回老家開唱」 度過低潮：我沒對不起誰

娛樂中心／綜合報導

女星范瑋琪近年來負面風波不斷，人氣不如以往。然而，將事業重心移往中國發展的范瑋琪，近期接受陸媒《騰訊娛樂》訪問，罕見鬆吐真實心聲，同時也自揭祖籍是河北，掀起大眾的關注。

范瑋琪日前受訪時談到家人、好友相繼離世，且還面臨接踵而來的網暴，讓她形容當下「捶胸頓地」，不解為何平凡善良的人會被誤會成「好像魔鬼一樣」，感慨表示不知道謠言從何而來，范瑋琪也向心中的神禱告，希望能夠給予她力量，讓她知道自己在做對的事情，表示「我沒有對不起誰」，面對謠言，范瑋琪提到不論說什麼都可能遭到扭曲，因此她不會去著急做出回應。

廣告 廣告

另外，范瑋琪還談到祖籍是河北的話題，透露當初到石家莊唱歌時，「我都不知道是回到老家」，直至有次歌迷告知，她才知道原來石家莊就位於祖籍河北深澤縣裡，因此范瑋琪也希望有機會能夠在回到石家莊辦演唱會，她也高喊：「我是河北人」，直呼這個認同感「要持續在大家心裡面認同」、「我自己也要認同」，表示身為中華兒女能夠唱歌給大家聽，是一件「幸福的事情」。

范瑋琪想回石家莊開演唱會。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

斬20年婚被封「浪漫離婚」！女星突揭尪出軌7年 送百件禮物想挽回

封麥多年！費玉清低調捐百萬助流浪動物 暖心文字曝光：是我微薄心意

才甜娶小11歲妻！大咖男神火速當爸 公開抱娃溫馨照：一家幸福快樂

小煜宣布斷開5年妻！昔為「1事」起口角 正妹前妻爆氣離家一夜未歸

