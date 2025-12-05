范瑋琪被網暴6年曝心聲 演出大翻車重學唱歌「不一定總是perfect」

【緯來新聞網】范瑋琪各種有的沒的事情時常遭網暴，去年在中國復出後，今年參加《歌手2025》演唱〈最初的起點〉大翻車，又被網友罵翻，近日接受訪問，談及過去5、6年的經歷，是人生的最低潮，更提到演出失常，「我覺得人不一定總是perfect」，看淡這一切，但最在乎的是：「不需要去攻擊我的家人，或是人身攻擊我。」

范瑋琪學著釋懷。（圖／翻攝范瑋琪IG）

范瑋琪談到當初參加《歌手2025》是臨危受命，起初感到很榮耀，反正就去唱一首歌，畢竟也許久沒上電視節目，「當然我覺得自己要虛心的接受所有的批評跟指教，因為畢竟真的沒有唱好，但是我覺得，人不一定總是perfect的，我上《歌手》是開心的」。



網路上多難聽的話她都看在眼裡，但早已練就超強心臟，「唱歌就是這樣子，不可能每一次都能唱的這麼完美，也許我沒有好好表現、讓大家失望，但是你們不需要去攻擊我的家人，或是人身攻擊我這個人」。



她透露現在重新上聲樂課的訓練，也持續練習唱歌，希望觀眾再給一點機會，「我不覺得我唱一次《歌手》失敗了，大家就覺得范瑋琪唱歌多難聽，范范有范范的style」，再次強調不喜歡「可以不要聽，但不要惡意攻擊」。



這些年除了感受到強大的網暴，還有失去家人與好友大S，試著放下痛苦與惡意和解、自我療傷與成長，然後花很多時間唸書、與小孩相處，「很多事情就是，現實的世界強迫妳必須長大，這些挫折會在某一個時間點，轉成一種力量、契機，給你對世界不同的看法」。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

八三夭隔2年高雄巨蛋開唱 5層樓高空嗨唱新歌登場

金曲36／陳以恆奪台語歌王 李竺芯雙料封后喊：我是蕭查某