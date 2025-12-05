范瑋琪認5年低潮 「遭網暴不忍酸民」：不要惡意攻擊

藝人范瑋琪（范范）受訪認這幾年是低潮期。（圖／翻攝自微博）





藝人范瑋琪（范范）近年因失言、老公陳建州（黑人）捲性騷案而飽受負評，如今將演藝重心轉往中國，但參加綜藝、開演唱會都屢次遭滑鐵盧。近日范瑋琪接受訪問時後，也直言過去5年，她的人生經歷了最低潮的時刻。

根據《騰訊娛樂》報導，范瑋琪對於參加《歌手2025》，坦認自己許久沒有參加節目，因此會有失常，因為自己確實沒有唱好，因此虛心接受所有的批評跟指教，但也表示人不可能總是完美，看到網友不好的言論，表示：「也許我沒有好好的表現好，讓大家失望了，但是你們不需要去攻擊我的家人，或是人身攻擊我這個人。」

如今范瑋琪也坦認自己在上課練習發生，希望大家不要覺得一次《歌手2025》的失敗，就覺得自己唱歌很難聽，然後給予各種羞辱的話，「我覺得不要這樣子，范范有范范的Style，然後范范也會有失誤的時候，你們可以不要聽范范唱歌，但是你們不要惡意的去攻擊我的身體，或是我的家人。」

對於這5年爭議，范瑋琪也表示是她人生最低潮的時刻，因為自己忙著要和自己和解、和網路暴力和解、和失去的家人和朋友做離別，如今她也花很多時間去讀書，和自己的孩子相處，更表示現實逼迫范瑋琪長大，「面對不想面對的事情，但是這些挫折，他們會在某一個時間點，轉成一種力量、契機，轉變成你對世界各種不同的看法。」

