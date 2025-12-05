范瑋琪遭網暴出面反擊！最新狀態「1變化」網喊：認不出

娛樂中心／張予柔報導



49歲台灣女星范瑋琪（范范）近年爭議不斷，在事業與私人生活皆面臨巨大衝擊後，逐漸把重心移往中國發展。日前她接受中國媒體採訪，談及近年遭遇的低潮、自我修復與面對網路攻擊的心境轉變。訪談內容引發熱烈討論，但最受矚目的，反倒是她顯著變化的外貌，一度讓許多網友直喊「完全認不出來」。





范瑋琪遭網暴5年出面反擊！受訪被拍「臉僵嘴歪」網狂酸：醫美過度

范瑋琪在訪談中回顧了過去的風波事件，形容自己現在「心臟很強」。（圖／翻攝自微博）

范瑋琪在訪談中回顧參加《歌手2025》遭淘汰一事，她坦言雖然受到質疑，但並未因此否定自己。她形容現在的自己「心臟很強」，能像彈力球一樣把外界的負面聲音彈回去，也主動透露正在上歌唱課，希望重新站上舞台，期待再獲得一次被聽見的機會。她也再次呼籲「你們可以不聽我唱歌，但不要攻擊我的身體或家人」。

范瑋琪的採訪影片曝光後，網友紛紛留言討論她的容貌變化。（圖／翻攝自微博）

訪談內容曝光後，最先引起討論的不是她的發言，而是鏡頭前的模樣。有網友直言第一眼根本沒認出她，「臉變好多」、「臉怎麼了，換頭了嗎？這是范瑋琪嗎？」、「不看字幕我真的不知道是她」？更有人形容她的嘴型與五官動作看起來不太自然，懷疑是否醫美或填充過度，留言區充斥著「臉部表情好僵」、「嘴有點歪」、「眼睛張不開，是做什麼了嗎？」、「心口不一說話就會歪嘴」等評論。

范瑋琪（左圖）的丈夫陳建州（右圖左）過去曾捲入的性騷風波，引起熱烈討論。（圖／翻攝自范瑋琪IG）

除了外貌議論，不少人也舊事重提，再度翻出她與多位女星的過往恩怨，甚至再度點名她丈夫陳建州過去捲入的性騷風波。有網友直白表示「她會被網暴也是自己造成的」、「EQ真的要加強」、「曾經是粉絲，但現在已經轉路人了」；也有人酸「人品變了，樣貌也變了」，言詞相當尖銳。

