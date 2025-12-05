范瑋琪遭網暴出面反擊！最新狀態「1變化」網喊：認不出
娛樂中心／張予柔報導
49歲台灣女星范瑋琪（范范）近年爭議不斷，在事業與私人生活皆面臨巨大衝擊後，逐漸把重心移往中國發展。日前她接受中國媒體採訪，談及近年遭遇的低潮、自我修復與面對網路攻擊的心境轉變。訪談內容引發熱烈討論，但最受矚目的，反倒是她顯著變化的外貌，一度讓許多網友直喊「完全認不出來」。
范瑋琪在訪談中回顧了過去的風波事件，形容自己現在「心臟很強」。（圖／翻攝自微博）
范瑋琪在訪談中回顧參加《歌手2025》遭淘汰一事，她坦言雖然受到質疑，但並未因此否定自己。她形容現在的自己「心臟很強」，能像彈力球一樣把外界的負面聲音彈回去，也主動透露正在上歌唱課，希望重新站上舞台，期待再獲得一次被聽見的機會。她也再次呼籲「你們可以不聽我唱歌，但不要攻擊我的身體或家人」。
范瑋琪的採訪影片曝光後，網友紛紛留言討論她的容貌變化。（圖／翻攝自微博）
范瑋琪的採訪影片曝光後，網友紛紛留言討論她的容貌變化。（圖／翻攝自微博）
訪談內容曝光後，最先引起討論的不是她的發言，而是鏡頭前的模樣。有網友直言第一眼根本沒認出她，「臉變好多」、「臉怎麼了，換頭了嗎？這是范瑋琪嗎？」、「不看字幕我真的不知道是她」？更有人形容她的嘴型與五官動作看起來不太自然，懷疑是否醫美或填充過度，留言區充斥著「臉部表情好僵」、「嘴有點歪」、「眼睛張不開，是做什麼了嗎？」、「心口不一說話就會歪嘴」等評論。
范瑋琪（左圖）的丈夫陳建州（右圖左）過去曾捲入的性騷風波，引起熱烈討論。（圖／翻攝自范瑋琪IG）
除了外貌議論，不少人也舊事重提，再度翻出她與多位女星的過往恩怨，甚至再度點名她丈夫陳建州過去捲入的性騷風波。有網友直白表示「她會被網暴也是自己造成的」、「EQ真的要加強」、「曾經是粉絲，但現在已經轉路人了」；也有人酸「人品變了，樣貌也變了」，言詞相當尖銳。
原文出處：范瑋琪遭網暴5年出面反擊！最新狀態「臉部1變化」網驚：完全認不出來
更多民視新聞報導
中國「瑞幸咖啡」爆籌第2店？經濟部揪1事打臉：恐撤銷登記
台灣將封鎖「小紅書」1年！梁文傑回應：只針對2事
小紅書被封懶人包／為何被禁？300萬用戶必看5大重點！
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 8 小時前 ・ 53
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 4 小時前 ・ 30
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 66
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 8
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 165
中國因無人演唱會顏面掃地？濱崎步咖啡廳照片被清空 陸網也嘆：沒救了
天后濱崎步（Ayu）原訂於11月29日舉行的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，被認為是最有力的反擊。不過，卻傳出上海濱崎步主題咖啡館中的所有照片被「動態清零」，再次引發痛批。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 52
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 41
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 7
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 35
88歲周遊寶刀未老！遠征日本「登全球夫人大賽」 超狂排場曝光
88歲資深藝人周遊（阿姑）受邀參加2025年日本全球夫人大賽，日前已和老公李朝永以及宣昶有夫婦一同前往日本東京，並於3日上台走秀。周遊透露，主辦單位田丸樹博社長特別邀請日本知名藝人中島史惠到台灣會面邀請，讓她倍感榮幸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對
人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
少了重要的人！小S崩潰 聽見大S「天上喊話」：還是要一起看煙火
台北101跨年煙火，邀請小S（徐熙娣）擔任旁白驚喜獻聲，101董事長賈永婕今（3）日透露，小S在錄音間一邊哭、一邊握拳頭，用力一個字一個字把旁白錄完，讓她看了十分不捨。這也是小S自今年2月痛失姊姊大S後，首次接下跨年相關工作，格外沉重又充滿意義。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 4
調酒師男友Sam「曬出張惠妹超狂美照」 罕見露出香肩...網友湧入狂讚
張惠妹日前宣布今年12月31日將唱回家鄉，跟A-Lin、戴愛玲等多位歌手，一起陪伴歌迷在台東國際地標海濱公園跨年，接獲消息後許多粉絲馬上訂車票跟住宿，打算跟心愛的天后一起狂歡到天亮。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 14
吳建豪傳暴瘦20公斤「瘦到脫相」拍影片秀麒麟臂曝光近況
吳建豪12月中將跟言承旭、周渝民組成F3在上海開唱，近日他曬出的電梯自拍照，被陸網傳他暴瘦20公斤，他昨先曬出自拍影片，證明自己沒有暴瘦，接著合體呂士軒並露出麒麟臂。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 14
《藥師少女的獨語》將拍真人版電影！男女主角曝光 網見「他」傻眼炸鍋
日本小說家日向夏作品《藥師少女的獨語》，繼轉成漫畫、動畫化之後，近期傳出將翻拍真人電影，日媒也爆料男女主角選角，女主角貓貓將由曾被封「天才童星」的蘆田愛菜演出，高顏值的男主角則由星二代野村康太飾演，消息一出引發動漫迷熱烈討論，網路反應也兩極。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
Joeman爆帶新歡遊米蘭！被追問1事「反應」藏玄機
娛樂中心／李汶臻報導百萬網紅Joeman在Youtube上擁有276萬人次追蹤。熱衷投資的他，近年來除了研究海外房地產外，台積電、特斯拉等股票以及虛擬貨幣也是他的投資標的。他日前登上「乾媽」、作家吳淡如的YT節目分享自己的投資成果，坦言自己今（2025）年4月在面對股災時，情緒一度陷入低潮，並透露自己投資這檔股票，光是建倉一個季度就讓他慘虧千萬元。此外，對於Joeman先前被爆出有新女友，且帶著對方快閃義大利米蘭遊玩一事，吳淡如在節目中追問一句，Joeman當下超真實的反應，再度引發網友熱議。民視 ・ 6 小時前 ・ 11
鄭秀文捲香港大火風波！正面回擊酸民質疑 不視禱告為廉價為恥
香港新界大埔「宏福苑」社區於上月 26 日發生重大火警，造成超過 159 人罹難，不少藝人也在第一時間為受難者祈福。香港天后鄭秀文日前透露自己在拍攝空檔趕往教堂參加祈禱會，希望以祈禱為災民帶來力量，卻遭部分網友質疑「只會祈禱、不見捐款」，引發熱烈討論。她今（5）日再度發文，以長文澄清整起爭議，強調自己當天就已捐出港幣 100 萬元。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 61
邱澤婚禮前很焦慮！Lulu「洩雙方私下對話」 見新娘穿拖鞋跑全場做1事
邱澤與許瑋甯在上個月底補辦婚宴，現場眾星雲集，更找來女星Lulu（黃路梓茵）擔任婚禮主持，今（3日）她也發文分享當天的真實感受，表示從第一視角看著許瑋甯跟邱澤，「真的很像是坐在電影院第一排」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 2