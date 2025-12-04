范瑋琪遭網暴5年多不忍了！霸氣反擊「我有我的Style」：可以不要聽

娛樂中心／張尚辰報導

女星范瑋琪（范范）近年來負面風波不斷，人氣不如以往，前陣子她參加中國歌唱節目《歌手2025》慘遭2度淘汰，不少網友紛紛批評她唱歌實力不如以往。近日，她在接受訪問時談及此事，坦言自己遭受了5、6年的網暴，一直都在療傷，更表示自己目前正在上發聲課，未來也會繼續努力，「你們可以不要聽范范唱歌，但是你們不要惡意的去攻擊我的身體，或是我的家人」。

訪問中，談及參加《歌手2025》慘遭淘汰一事，范瑋琪指出，自己已經很久沒有上這麼大的節目，所以在緊張的狀態下，難免會有失常的時候，「但是我覺得人不一定總是perfect（完美）的，我上這個《歌手》是開心的」。

廣告 廣告

范瑋琪喊話酸民，如果不喜歡聽她唱歌可以不要聽。（圖／翻攝自范瑋琪IG）

范瑋琪接著說，網路上各種的謾罵她都有看到，但現在的她已經不會受到這些評論的影響，豁達地說，「我覺得唱歌就是這樣子，不一定每次都能唱得這麼完美，也許我沒有好好的表現好，讓大家失望了，但是你們不需要去攻擊我的家人，或是人身攻擊我這個人」。

另外，范瑋琪也透露自己正在上發聲練習課，希望外界可以再給予她一次機會，「我不覺得我唱這一次《歌手》失敗了，大家都覺得范瑋琪唱歌多難聽，各種羞辱的話，我覺得不要這樣子，范范有范范的Style，然後范范也會有失誤的時候，你們可以不要聽范范唱歌，但是你們不要惡意的去攻擊我的身體，或是我的家人」。

最後，范瑋琪說，這5、6年來是她人生中最低潮的時光，她除了經歷和家人、朋友的離別，還要面對無止境的網暴，每一天都不斷地在療傷、自我成長，但這些事情終將成為她成長的契機，「現實的世界強迫妳必須長大，面對不想面對的事情，但是這些挫折，他們會在某一個時間點，轉成一種力量、契機，轉變成你對世界各種不同的看法」。

更多三立新聞網報導

范瑋琪成都演唱會「下跪謝粉」！苦苓狠酸：以為是形容詞沒想到是動詞

密度比監獄高！陳為民貼「台灣測速照相地圖」怒批：國恥

范冰冰金馬封后！網紅作家讚：這是跌倒7次、站起8次的故事

奧客男因「1事」大鬧航班！全機被迫折返 上百人睡機場過夜

