范瑋琪遭網暴5年怒了！反擊酸民可以不聽她唱歌 「別惡意攻擊我的家人」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

歌手范瑋琪（范范）因為先前的失言風波後，人氣狂掉，將歌唱事業重心轉往中國發展，但日前參與中國歌唱節目《歌手2025》又遭淘汰。近日，范瑋琪接受採訪時談到近況，透露遭受5、6年的網暴，一直都在療傷，也在上發聲課，「你們可以不聽范范的歌，但你們不要惡意的去攻擊我的身體或是我的家人。」

范瑋琪受訪時談到近況。（圖／翻攝范瑋琪微博）

范瑋琪提到，這5、6年來是人生最低潮的時光，也一直在自我療傷與自我成長，包含要與網暴和解，要跟失去的家人做離別，也失去了最好的朋友（指大S），還要花時間唸書，以及花時間與孩子相處，而這些事情都成為她成長的契機，「現實的世界強迫妳必須長大，面對不想面對的事情，但是這些挫折，他們會在某一個時間點，轉成一種力量、契機，轉變成你對世界各種不同的看法。」

廣告 廣告

范瑋琪透露被網暴的這幾年，一直學著自我療傷。（圖／翻攝范瑋琪微博）

至於在《歌手2025》表現不佳慘被網友攻擊，范瑋琪提到，這些批評她都有看見，但已經不會受到影響，「也許我沒有好好的表現好，讓大家失望了，但是你們不需要去攻擊我的家人，或是人身攻擊我這個人。」她也表示正在上發聲練習課，希望外界再給她一次機會，她也會有失誤的時候，再次強調可以選擇不聽她唱歌，但是不要攻擊她的身體、家人。

更多FTNN新聞網報導

范瑋琪遭指「戴大S骨灰項鍊」！真相曝光 經紀公司發聲反擊

于朦朧死因成謎！名導遭指涉重嫌 二度發聲：正義不會缺席

范瑋琪高音再翻車！直接督mic給觀眾 網酸：不如讓中島美雪唱

