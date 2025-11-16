范瑋琪離開台灣「飛大陸領獎」華麗禮服盛裝出席 感性道謝

歌手范瑋琪（范范）近年重啟演藝活動，積極重返舞台，頻登上大陸綜藝節目開唱，還驚喜參戰《歌手2025》，展現始終如一的歌唱熱情。近日她暫別台灣飛往杭州，盛裝出席大陸新音樂排行榜頒獎典禮，更一舉拿下「最受矚目歌手」獎項，成為網路熱議焦點。

典禮結束後，范瑋琪在Instagram分享多張頒獎典禮及後台美照，並深深表達感想：「謝謝杭州，謝謝聽我唱歌25年的你們。」，短短一句話留露出感動心情，引來歌迷大批留言力挺：「范范加油！我們愛你」、「謝謝你，我們生活裡的光～」、「范范要一直唱下去，我們一直都在」、「不要有壓力，享受音樂就好」、「范范出道25年快樂」、「唱下去！不准封麥不准退休！」

范瑋琪以一身銀亮禮服驚豔現身，禮服上半身以滿版銀色亮片打造，細緻閃爍的光點在燈光下宛如星河流動，貼身剪裁勾勒纖細曲線，展現她依然緊緻的身形；下半身則以立體皺褶搭配巨型蝴蝶結設計，垂落至膝下增添飄逸感，更顯優雅大器。

