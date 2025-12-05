范瑋琪鬆口「六年低潮心聲」親揭參賽《歌手2025》內幕

范瑋琪經歷口罩失言風波、老公陳建州爆性騷等事件後，在演藝圈沉寂將近六年，去年在中國大陸復出，今年到音樂綜藝節目《歌手2025》獻唱，卻因為表現不佳墊底，不穩的高音表現慘被網友嘲諷，近日她接受專訪，侃侃而談近年的人生低潮。

范瑋琪透露參加《歌手2025》其實是突然收到邀約，單純想說就去唱一首歌，但因為已經很久沒上電視節目，因此還是會有失常的時候，面對網友的批評指教，她說「畢竟真的是沒有唱好，但是我覺得人不一定總是perfect的，我上這個《歌手》是開心的。」

現在的她也重新接觸聲樂訓練，並持續練習唱歌，希望大家再給她一次機會，她說「我不覺得我唱一次《歌手》失敗了，大家就覺得范瑋琪唱歌多難聽」，但她希望大家不要攻擊她的家人，或者是對她本人做人身攻擊。

將近六年的時間，她面臨人生最低潮，除了要跟自己和解，和網暴和解，還要跟失去的家人離別，包含她最好的朋友大S。她說這段時間其實一直沒有閒下來，一直在療傷跟自我成長，並花很多時間跟兒子飛飛、翔翔相處，她說「真的是突然突然長大了，很多事情就是現實的世界強迫妳必須長大，面對不想面對的事情，但這些挫折，他們會在某一個時間點，轉成一種力量、契機，給你對世界不同的看法。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導