范瑋琪《歌手》唱功挨批！正面回應酸民：別惡意攻擊

藝人范瑋琪今年6月參賽陸節目《歌手2025》，因表現失常而遭淘汰，唱功飽受網友質疑。最近，范瑋琪接受陸媒訪問，被問到上《歌手2025》的挫敗，表示人總有不完美的時候，希望大家別惡意攻擊她的身體或家人。

根據《騰訊娛樂》報導，范瑋琪說當時臨危受命登上《歌手2025》，因很久沒有上過大型電視節目，所以表現不理想，「當然我覺得自己要虛心的接受所有的批評跟指教，因為畢竟真的是沒有唱好。」

對於網路上鋪天蓋地的謾罵聲，范瑋琪直言現在心臟很強，可以像彈力球般反彈負能量，「唱歌就是這樣，不可能每一次都唱的那麼完美。也許我沒有好好表現好，讓大家失望，但是你們不需要去攻擊我的家人，或是人身攻擊我這個人。」

范瑋琪說，自己真的熱愛唱歌，不會因為一次的挫敗就拒上音樂節目，也不認為在《歌手》表現失常，就會被大家認為唱歌難聽、各種羞辱，「我覺得不要這樣子，范范有范范的Style，然後范范也會有失誤的時候，你們可以不要聽范范唱歌，但是你們不要惡意的去攻擊我的身體，或是我的家人。」

她透露，為了重新出發，有聘請老師指導發聲，重新學習的過程讓她感到快樂，希望大家能再給予機會。

談及過去的5、6年，范瑋琪稱是人生最低潮，一直在療傷和自我成長，要和網暴和解，要跟過世的家人做離別，包括失去了最好的朋友，自己也花了時間念書，花了更多時間和孩子相處。范瑋琪感慨，經過這5、6年的洗禮，真的瞬間長大，必須直視不想面對的事情，「但是這些挫折，他們會在某一個時間點，轉成一種力量、契機。」

