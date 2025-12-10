范瑋琪「自認河北人」想回老家唱！被攻擊走音「唱歌難聽」反擊：我有我的style

娛樂中心／巫旻璇報導

歌手范瑋琪（范范）近年將事業重心移往中國，近日她接受中國媒體《騰訊娛樂》專訪，吐露這6年間經歷的低潮與心路歷程，分享這段期間陸續失去父母、奶奶、叔叔與摯友大S，加上長期面對網路批評，讓她一度陷入自我懷疑，「我們只是平凡善良的人，卻被誤會得像魔鬼一樣」，更自認是河北人，坦言「希望有一天回去吃家鄉菜，開一場演唱會」。





范瑋琪分享重返舞台參加《歌手2025》的心情，坦言多年未上電視節目，面對競賽難免緊張導致失常。（圖／翻攝自微博）

被問到這6年間最讓她心碎的事，范范直言，父母、奶奶、叔叔以及摯友大S相繼離開，再加上長期遭受網路攻擊，讓她一度身心俱疲。她回憶當時的無助：「一開始我真的搥胸頓地，我們那麼平凡、正常善良的人，為什麼會被誤會成好像魔鬼一樣」她說，自己靠著不斷向上帝祈禱，尋求力量與勇氣，「讓我覺得我在做的事是對的，我沒有對不起誰」。





范瑋琪自信地表示「范范有范范的Style」。（圖／翻攝自微博）





對於外界的誤解，范瑋琪坦言已經選擇不再多說，「講再多都會被曲解，所以我乾脆用歌聲來表達自己。」范范分享，現在不會去看負面新聞，反而喜歡追劇、研究水晶療癒心情，並感謝老公黑人與雙胞胎兒子的支持，「他們是我這幾年最大的力量」。





范瑋琪提到自身的血脈來源，她透露父親曾說家族祖籍在河北深澤縣，她自認是河北人、家鄉在石家莊。（圖／翻攝自微博）









此外，她也談到重返舞台參加《歌手2025》的心情，坦言多年未上電視節目，面對競賽難免緊張導致失常，甚至兩度遭淘汰引發唱功爭議。范瑋琪表示，自己虛心接受所有批評，承認當下確實「沒有唱好」，但人不可能永遠完美，她從中感受到久違的比賽張力與刺激，范范不認為這次參與《歌手》是失敗，並自信地表示「范范有范范的Style」。





范瑋琪自認是河北人，坦言「希望有一天回去吃家鄉菜，開一場演唱會」。（圖／翻攝自微博）









訪談中，范瑋琪也再次提到自身的血脈來源，她透露父親曾說家族祖籍在河北深澤縣，她自認是河北人、家鄉在石家莊，「希望有一天回去吃家鄉菜，開一場演唱會，是我最大的心願。」，范瑋琪提到，身為中華兒女，唱歌給大家聽，是非常幸福的事。









