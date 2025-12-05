范瑋琪「進化僵臉」變了樣？ 網驚認不出：嘴歪到耳根了！

范瑋琪近日受訪，外貌變化引起討論。（翻攝范瑋琪IG、微博畫面）

49歲歌手范瑋琪（范范）近年負面風波不斷，將演藝重心轉往中國後，參加《歌手2025》卻遭淘汰，唱功受到質疑。近日她接受中國媒體訪問，坦言自己過去5、6年都在療傷和自我成長，要與網暴和解，也譴責網友攻擊她的家人等。除了訪談內容充滿話題，她的外貌也遭議論，不少網友直言「認不出來」。

范瑋琪與網暴和解？ 花5年時間療傷成長？

范瑋琪在訪談中提到參加《歌手》失敗，她正面看待，接受不完美，表示自己現在心臟很強，可以像彈力球一樣把這些負能量彈回去。也透露自己在上歌唱課，希望外界能再給她一次機會。她說：「我不覺得我唱這一次《歌手》失敗了。大家都覺得范瑋琪唱歌多難聽，各種羞辱的話，我覺得不要這樣子，范范有范范的Style，然後范范也會有失誤的時候。你們可以不要聽范范唱歌，但是你們不要惡意的去攻擊我的身體，或是我的家人。」

談到心路歷程，她坦言經歷了人生最低潮，過去5、6年一直在療傷和自我成長，要和網暴和解，要跟失去的家人做離別，包括也失去了最好的朋友（指大S）。她也花時間念書，花更多時間和孩子相處。她說自己長大了：「現實的世界強迫妳必須長大，面對不想面對的事情，但終究會變成力量。」

范瑋琪的受訪談心路歷程。（翻攝微博畫面）

范瑋琪表示現在心臟很強大，要網友別再攻擊她和家人。（翻攝微博畫面）

外貌真的變了？ 網友驚呼「完全認不出她」

訪談曝光引起網友熱議，許多網友直言一開始沒認出是范瑋琪，「天呐，臉差好多」「臉怎麼了，換頭了嗎？這是范瑋琪嗎？」「直接變臉了」「沒認出來啊」「面相都變了」「基本不說話的話就認不出了」「不看上面的字，完全認不出是范瑋琪，嘴都要歪到耳根了」。

不少人質疑她醫美過度，「臉上做了太多，嘴都歪了」「臉部表情不受控制了，醫美過度了，眨眼睛、睜不開眼 這是怎麼了」「這是咋了，整容了還是填充了？她完全沒必要吧，又不是以顏值待在娛樂圈的」「心口不一說話就會歪嘴」「她腮幫子裡塞著棉花嗎」「果然人品不行樣子也變醜了」。

許多人也提起她過往的爭議，痛批：「對她不太有好感」「表達能力好差啊」「建議你提高點EQ就不會被網暴了！不好意思，我喜歡張韶涵」「會被網暴也是她自己造成的」「這把年紀了，還在用『長大』嗎？不是『成熟』嗎？好吧，曾經的粉，現在轉路了，臉也變了，哎，好好打磨唱功吧」「她老公騷擾女藝人的事情還沒掰扯清楚了，我記得好幾個台灣女藝人站出來錘她老公～不曉得現在怎麼樣了。」

網友直呼一度認不出來影片中的人是范瑋琪。（翻攝微博）

