范瑋琪3天奪中國2獎！直喊「善良的力量」心聲曝光
娛樂中心／楊佩怡報導
女星范瑋琪過去以知性才女氣質聞名，近年多次爆出毀形象的爭議，先是疫情失控飆罵「狗官」大毀形象，準備復出時老公陳建州又捲入性騷風波，日前暌違多年回歸中國舞台，卻在《歌手2025》走音，後來又回鍋失敗，一舉一動成了眾人關注焦點。不過日前她在中國新音樂排行榜頒獎盛典上，榮獲「2025年最受矚目歌手」獎項肯定，昨晚更是參加《微博文化交流之夜》，事後范瑋琪不忘發文抒發心境。
范瑋琪日前獲得中國新音樂排行榜的「2025年最受矚目歌手」獎項。（圖／翻攝自微博）
范瑋琪日前飛中國杭州參加中國新音樂排行榜頒獎盛典，當晚一襲鑲滿亮片的銀色晚禮服的范瑋琪，獲得「2025年最受矚目歌手」的殊榮，她致詞時語帶哽咽的說道：「非常感謝中國新音樂排行榜給我這個榮耀，然後也感謝我的家人、也感謝我的團隊，最重要最重要的是感謝聽我唱歌唱了25年的你們，你們是我最好的動力，希望可以繼續下去這個旅程」，最後更期望能在杭州開演唱會，並再次感謝粉絲給她的肯定。
范瑋琪昨晚再度榮獲「微博新加坡年度聲暖慈善藝人」，事後她不忘在IG上分享心境。（圖／翻攝自微博）
16日晚間，她出席中國活動《微博文化交流之夜》—新加坡站，范瑋琪更是榮獲「微博新加坡年度聲暖慈善藝人」。上圖可見，范瑋琪身穿米白色亮片長禮服，她在台上表示，「很謝謝微博，施比受更為有福，所以我希望可以抱著這個精神，然後我們把愛一起傳出去」。事後，她不忘在IG和台灣粉絲分享喜悅，她說道：「感謝微博文化交流之夜，善良的力量真的很大很大，幫助別人其實也在滋養自己，學習更謙卑 ，更有責任心，繼續在慈善的道路上默默前進。共勉～」。此外，她也在貼文中配上泰勒絲新歌〈Eldest Daughter〉，其中一段歌詞寫著：「每個長女，都是第一個被推向犧牲的羔羊……我不是壞女孩，也不是什麼狠角色」，也讓外界猜測她是表達心聲。
范瑋琪發文感謝微博之夜頒給她「年度聲暖慈善藝人」的獎項，並表示「善良的力量真的很大」。（圖／翻攝自范瑋琪IG）
原文出處：范瑋琪「3天奪中國2獎」喊：善良的力量！配歌曲「我不是壞女孩」心境全說了
更多民視新聞報導
「成龍插管照」全網瘋傳！150萬粉專淚喊：他離開了
范瑋琪奪「中國最受矚目歌手」！台網湧臉書喊：大牙加油
蔡瑞雪浴室辣舞15秒！「巨雪球險掉出」晃片超震撼
其他人也在看
黃明志「求職」才15分鐘找到工作了！直播天王邀上節目挺到底
大馬歌手黃明志捲入網紅謝侑芯猝死案，案件仍在審理中，他今（17日）晚突在IG限時動態罕見吐露近況，坦言「工作全被取消到明年底」，收入大幅受影響，還公開求職「有什麼工作都可以找我」。發文一出吸引大批網友留言，之前發聲力挺他的新加坡直播天王「賣魚哥」王雷，不到半個小時立刻為黃明志送上工作。鏡報 ・ 6 小時前
邱澤夫妻好浪漫！被目擊騎單車出遊 許瑋甯「下半身失蹤」洩雪白美腿
女星許瑋甯近年在戲劇圈表象亮眼，精湛演技也榮獲金鐘獎肯定，感情方面則跟跟邱澤結婚4年，於今年誕下一子「Ian」，家庭生活美滿。近日，她在IG曬出騎單車的照片，雖然看不出有沒有旅伴，但有網友恰巧在當天巧遇許瑋甯，間接透露原來是跟老公邱澤一同出遊。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
小禎不藏了！首鬆口「熱戀小7歲男友」超甜細節：這個人真的很特別
小禎（胡盈禎）離婚李進良6年，今年大方認愛小7歲、輪廓神似日籍棒球球星大谷翔平的新歡Alan（陳羿偉），喜獲各界祝福。近日小禎在與佩甄創立的Podcast節目《禎甄要chat內》首次細聊這段戀情，表示兩人是透過朋友牽線，穩聊3個月後才確定彼此心意。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
出道40年首獲小金人！湯姆克魯斯領「奧斯卡榮譽獎」喊：希望別再骨折
湯姆克魯斯出道超過40年，終於在今年獲得象徵終身成就的奧斯卡「主席獎」，成為他首座奧斯卡獎項。在頒獎典禮上，他深情擁抱頒獎人並發表感言，分享電影對自己來說不僅是工作，更代表他的人生。典禮前一天，阿湯哥在派對上展現跳舞的罕見一面，而頒獎當天則有眾多好萊塢巨星如李奧納多、休傑克曼及艾瑪史東到場見證這歷史性時刻。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
范瑋琪在中國得獎了！出道25年發聲：謝謝杭州 網一面倒狂刷「4字」
女星范瑋琪近年來負面風波不斷，人氣不如以往。然而，中國新音樂排行榜日前在杭州舉辦頒獎典禮，其中，積極開拓中國市場的范瑋琪也奪下「最受矚目歌手」的殊榮，對此，她也發聲感謝杭州，以及聽她唱歌25年的歌迷們。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
胡瓜《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？遭炎上 網緩頰：這一看就不是故意的
綜藝天王胡瓜的《綜藝大集合》做了25年，是許多觀眾的青春回憶，那句「下面一位」的口號，也被他拿來轉換到YouTube節目裡。胡瓜先前傳出與電視台的合約將在明年一月底到期，引發話題。而《大集合》節目今（17日）到雲林麥寮出外景，有網友PO出影片截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃胸部，遭許多網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
范瑋琪離開台灣「飛大陸領獎」華麗禮服盛裝出席 感性道謝
歌手范瑋琪（范范）近年重啟演藝活動，積極重返舞台，頻登上大陸綜藝節目開唱，還驚喜參戰《歌手2025》，展現始終如一的歌唱熱情。近日她暫別台灣飛往杭州，盛裝出席大陸新音樂排行榜頒獎典禮，更一舉拿下「最受矚目歌手」獎項，成為網路熱議焦點。中時新聞網 ・ 1 天前
徐凱希自爆房東耍賴血淚史 遭嗆「你有證據嗎？」苦吞違約金
哈林庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》邀徐凱希、巫苡萱、阿布、劉維哲，以及因《中文怪物》爆紅的陳安陽，旅遊作家馬繼康等人參賽。節目上一道題目「租屋若不超過一年，只要雙方口頭約定即可成立，不須寫契約」，讓徐凱希道出與房東口頭約定卻遭反悔、求償違約金的教訓，讓哈林聽了也說「這房東耍賴啊！」。中時新聞網 ・ 11 小時前
小禎首揭戀愛細節！主廚男友情人節「醉倒送急診」密聊數月定情
小禎首揭戀愛細節！主廚男友情人節「醉倒送急診」密聊數月定情EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
蘇有朋赴中被猛捧「看你長大」！下秒「1幕翻車太糗」網笑：假粉
娛樂中心／綜合報導第38屆中國金雞獎搶在第62屆台灣金馬獎頒獎前一週舉辦典禮，不只主持人請來台灣蘇有朋，曾經獲得金鐘肯定的林依晨與台灣雙金影帝吳慷仁也以「華語電影推介人」參與，其中蘇有朋特地提早於12日來到廈門彩排，沒想到典禮當天竟發生同樣擔任主持的中國男星鄧超，熱情在直播當中表明自己「看蘇有朋長大」，下秒卻自爆大翻車的尷尬場面，讓中國網友看了都笑瘋。民視 ・ 15 小時前
「成龍插管照」全網瘋傳！150萬粉專淚喊：他離開了
娛樂中心／楊佩怡報導香港武打巨星成龍出道數十年，以「不用替身」敬業精神稱霸國際影壇，至今71歲仍親自上陣拍動作戲，雖然常被電影公司以「最後一部」宣傳作品，但幾乎每年仍有作品面世，似乎還未計劃退休。沒想到，近日擁有150萬人追蹤的臉書帳號，突發表成龍死訊，引發網友熱議。民視 ・ 8 小時前
柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數
柏克萊加大主導的研究團隊，透過基因工程改造無害病毒，使其如同「智能海綿」般從水中捕獲稀土金屬，並通過溫和調節溫度和酸鹼度...世界日報World Journal ・ 1 天前
中國氣炸轟日本「為台獨撐腰」！主播播報一半脫口：是又怎樣咬我啊
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，不過近來中日關係惡化還有一件事，我國前駐日代表謝長廷近日獲日本政府頒發旭日大綬章，肯定他駐日8年對台日雙方關係的貢獻，讓中國氣炸喊，是否有意為「台獨」分子撐腰打氣？主播王顯瑜近日播報時就脫口嗆，「是又怎樣？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 9 小時前
館長揭大師兄毀滅爆料動機：早有計畫！聞「睡嫂子錄音檔流出」回應了
館長（陳之漢）14日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。館長15日晚間直播，否認所有指控，認為他們員工的動機是為了金錢，且可能早有計畫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 1 天前
館長遭爆8大惡行！直播後「風向大逆轉」PTT揭敗筆
娛樂中心／張予柔報導網紅「館長」陳之漢再陷風波，元老級員工「大師兄」李慶元與特助小偉透過直播對他展開「毀滅式爆料」，指控館長涉職場性騷擾、財務問題及私生活混亂等，事件曝光立刻引發社會熱議。然而，館長隨後親自開直播澄清，事件風向卻出現戲劇性逆轉，網友直呼「館長有什麼魔法」。民視 ・ 12 小時前
70歲周潤發又被野生捕獲 網揪「外貌動1手腳」逆齡回春近況曝
70歲港星周潤發踏入演藝圈多年，早已累積不少代表作，包括《英雄本色》、《龍虎風雲》、《阿郎的故事》、《上海灘》等劇，深受觀眾的喜愛。近日，周潤發被網友在街頭上野生捕獲，外貌出現1變化，整個人回春不少。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
悼念文被打臉？楊冪昔日冷處理與于朦朧互動曝光 粉絲：這才是真人設
中國男星于朦朧過世後，楊冪第一時間發文悼念，引起外界將兩人過往的互動重新翻查。近日，一段在社群平台瘋傳的舊影片再度成為焦點。影片中，楊冪在《三生三世十里桃花》宣傳活動上，曾三度拍掉工作人員手上的手機，而這段畫面剛好接在于朦朧準備上台前。有網友猜測她「刻意避嫌」，甚至揣測「不想替于朦朧站台」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
中職》林安可旅外入札 由埼玉西武獅取得議約權
中華職棒統一獅外野手林安可，在本季球季結束後行使旅外球員資格，而今天（17日）統一獅球團也宣布，林安可確定進行旅外入札程序，由日本職棒埼玉西武獅球隊取得議約權、議約期為1個月。Yahoo奇摩運動 ・ 9 小時前