范瑋琪3天奪中國2獎！直喊「善良的力量」心聲曝光

女星范瑋琪過去以知性才女氣質聞名，近年多次爆出毀形象的爭議，先是疫情失控飆罵「狗官」大毀形象，準備復出時老公陳建州又捲入性騷風波，日前暌違多年回歸中國舞台，卻在《歌手2025》走音，後來又回鍋失敗，一舉一動成了眾人關注焦點。不過日前她在中國新音樂排行榜頒獎盛典上，榮獲「2025年最受矚目歌手」獎項肯定，昨晚更是參加《微博文化交流之夜》，事後范瑋琪不忘發文抒發心境。





范瑋琪日前獲得中國新音樂排行榜的「2025年最受矚目歌手」獎項。（圖／翻攝自微博）

范瑋琪日前飛中國杭州參加中國新音樂排行榜頒獎盛典，當晚一襲鑲滿亮片的銀色晚禮服的范瑋琪，獲得「2025年最受矚目歌手」的殊榮，她致詞時語帶哽咽的說道：「非常感謝中國新音樂排行榜給我這個榮耀，然後也感謝我的家人、也感謝我的團隊，最重要最重要的是感謝聽我唱歌唱了25年的你們，你們是我最好的動力，希望可以繼續下去這個旅程」，最後更期望能在杭州開演唱會，並再次感謝粉絲給她的肯定。

范瑋琪昨晚再度榮獲「微博新加坡年度聲暖慈善藝人」，事後她不忘在IG上分享心境。（圖／翻攝自微博）



16日晚間，她出席中國活動《微博文化交流之夜》—新加坡站，范瑋琪更是榮獲「微博新加坡年度聲暖慈善藝人」。上圖可見，范瑋琪身穿米白色亮片長禮服，她在台上表示，「很謝謝微博，施比受更為有福，所以我希望可以抱著這個精神，然後我們把愛一起傳出去」。事後，她不忘在IG和台灣粉絲分享喜悅，她說道：「感謝微博文化交流之夜，善良的力量真的很大很大，幫助別人其實也在滋養自己，學習更謙卑 ，更有責任心，繼續在慈善的道路上默默前進。共勉～」。此外，她也在貼文中配上泰勒絲新歌〈Eldest Daughter〉，其中一段歌詞寫著：「每個長女，都是第一個被推向犧牲的羔羊……我不是壞女孩，也不是什麼狠角色」，也讓外界猜測她是表達心聲。

范瑋琪發文感謝微博之夜頒給她「年度聲暖慈善藝人」的獎項，並表示「善良的力量真的很大」。（圖／翻攝自范瑋琪IG）









