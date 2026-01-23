范瑞君坐鎮《成仁高中》最終戰！輸家突喊「刺死我」惹哭全場

飾演偵探總會副會長的實力派演員范瑞君親自坐鎮最終集。（圖／小公視提供）





實境解謎節目《成仁高中偵探社》第二季本週迎來最終回，從最初14名懷抱夢想的高中生，一路過關斬將至最後的冠軍賽，年度「偵探新星」即將誕生。然而，這場冠軍之路充滿變數，連主持人視網膜都在關鍵時刻祭出「隱藏選項」搞得天下大亂。

在進行第三回合時，眾人以為要在 A 與 B 案中進行二選一抉擇時，視網膜再度出手干預，他將孫沁岳、蓋瑞等四位「腦性」助手帶離現場，隨即發動一記無預警的「規則突變」。這一手打破邏輯的天翻地覆變動，讓原本的談判局勢瞬間瓦解，逼得高中生們必須在極短時間內重新佈局，場面一度失控。

除了賽制刁鑽，本季更強調「兵不厭詐」，連看似最無害的選手也學會了生存之道。與「孔子後代」孔令元搭檔、外表憨厚老實的男學生張恩瑋，在第一回合雖率先搶分，竟在關鍵時刻展現出令人咋舌的心機反轉！為了在爾虞我詐的賽制中存活，他祭出了連藝人搭檔都沒料到的「保命後手」，讓合作關係瞬間充滿猜忌。

孔令元(左)驚喜憨厚隊友張恩瑋(右）留一手。（圖／小公視提供）

這驚人反轉讓網友紛紛驚嘆：「兵不厭詐，這是戰爭哈哈」、「雖然不像傳統解謎，但偵探本來就要靠謀略」。節目也藉此透過遊戲拋出了難解的人生申論題：在殘酷現實中，你是要選擇成功，還是贏得信任？

而眾所矚目的最終 1 對 1 決戰，由飾演偵探總會副會長的實力派演員范瑞君親自坐鎮。兩位脫穎而出的頂尖學生在雙人棋盤桌遊上進行最後廝殺。當勝負底定的那一刻，落敗的學生看著步步進逼的棋子，無奈又灑脫地自嘲：「來吧，刺死我！」

沒想到，即將獲勝的冠軍同學完全沒有驕傲神色，反而脫口而出：「好啦～抱抱！」並將兩個虛擬棋子靠在一起。這一幕「相殺後相擁」的畫面，展現了這群高中生在《成仁高中偵探社》第二季錄影中培養出的深厚革命情感，讓觀眾感動不已，直呼：「這季太精彩，考驗資源分配和談判能力，更看到了人性的光輝。」



