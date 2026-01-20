范織坤接棒花蓮縣警察局長 徐榛蔚期勉強化治安、打詐力度 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮縣警察局今（20）日於舉行「卸、新任局長交接典禮」，由縣長徐榛蔚主持交接、內政部警政署警政委員李謀旺監交。花蓮縣府表示，交接典禮儀程簡單隆重，地方民意代表、鄉鎮市長、民力、警友會貴賓及友軍到場觀禮。徐榛蔚也恭賀新任局長范織坤接棒，並讚揚其具備卓越領導能力與完整警政歷練，期勉持續強化花蓮縣治安工作，特別在打詐防詐上加大力度。

徐榛蔚表示，恭賀卸任局長陳百祿陞任高雄市政府警察局督察長，感謝其過去一年在花蓮地區警政發展上深有著墨，不僅在0923馬太鞍溪堰塞湖災害事件中，於救災、救援及後續復原重建過程中展現卓越領導。

徐榛蔚也提及，更在多次颱風如丹娜絲、薇帕、楊柳、樺加沙及鳳凰等來襲時，指揮得宜，落實防颱、撤離及救災措施，充分展現花蓮警察的應變韌性與團隊精神。甚者，在治安面向的掃黑、肅槍、識詐專案、交通疏導及事故防制作為上，均成果亮眼，深獲各界肯定。

同時，徐榛蔚恭賀新任局長范織坤接棒，讚揚其具備卓越領導能力與完整警政歷練。范織坤局長為中央警察大學60期行政警察學系畢業，並取得中華大學經營管理研究所碩士學位，歷任臺北市政府警察局文山第二分局、信義分局及大安分局分局長，以及警政署保安組副組長、組長等重要職務，內外勤經驗豐富，深獲各級長官肯定。

「期盼新任局長未來率領團隊持續強化花蓮縣治安工作，特別在打詐、防詐上加大力度。」徐榛蔚期勉，依年齡、性別及地區特性推動分眾宣導，提升縣民防詐意識，全力守護民眾財產安全。她強調，基層警察是縣政推動的重要力量，縣府將持續關心員警福利與勤務環境，協助改善設備條件，讓警察能安心執勤，展現專業服務。

此外，針對將到來的農曆年節，徐榛蔚也呼籲警察局統合義警、民防及友軍單位，加強「加強重要節日安全維護工作」，全力預防犯罪與維安措施，讓鄉親能夠安心快樂過新年。她進一步表示，期望未來透過完善的警員培育與留任機制，吸引更多花蓮在地子弟加入警察行列，扎根地方、守護家鄉安全。

照片來源：花蓮縣府

