范逸臣新劇大量阿美族語演出 號稱片場族語小老師

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（中央社記者洪素津台北10日電）演員范逸臣、小薰（黃瀞怡）主演原住民戲劇，劇中范逸臣飾演退伍士官長，也挑戰大量阿美族語演出，更因本身族語流利，號稱是片場族語小老師；小薰則開心表示是聽范逸臣的歌長大的。

原住民族電視台推出全新都會原青劇場戲劇「Maan！把Tafalong搬到台北？！」，劇組今天發布新聞稿表示，此劇9日舉行開鏡儀式，范逸臣、張本渝、Luji黃莉、小薰（黃瀞怡）、民雄等主要演員出席，共同揭開這部融合原住民族文化、家庭情感與都市生活的療癒輕喜劇序幕。

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劇名中的「Tafalong」即為阿美族最大部落「太巴塱」之意，劇情描述由范逸臣飾演的退伍士官長，在人生跌入低潮之際，因母親驟逝被迫返家，接下家中經營多年的便當店。不只面臨家庭衝突、創業壓力與人生迷惘，也在與家人及朋友的相處過程中，重新找回「家」與「陪伴」的意義。

劇中范逸臣挑戰大量阿美族語演出，更因本身族語流利，在片場被劇組笑稱是「族語小老師」，與角色背景產生深刻共鳴。而他與民雄繼電影「海角七號」後，相隔18年再度同台演出，民雄大讚范逸臣凍齡完全沒變。

小薰此次與范逸臣首度合作，在劇中飾演陪伴長大的青梅竹馬，她笑稱自己是聽范逸臣的歌長大，一旁民雄則立刻接話：「我是聽你的歌變老的！」展現劇組拍攝前的好感情。

而張本渝與Luji黃莉，則分別飾演性格截然不同的大姊與二姊。張本渝為了角色曬黑膚色，笑說接戲後剛好加入阿美族青年龍舟隊，苦練一個月後自然變黑，「母語講不好，至少外表要像阿美族」；Luji黃莉近期也因妹妹A-Lin即將擔任本屆金曲獎主持人備受關注，她透露姐妹倆時常會通電話，不忘提醒妹妹「不要超過喔，不要自由發揮」。

全新戲劇「Maan！把Tafalong搬到台北？！」預計將於2027年正式播出。（編輯：李亨山）1150610