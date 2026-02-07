范逸臣準岳父首現身！田中千繪父鬆口「小范跟我很像」 勸女兒：不一定要結婚

田中千繪與彩妝師父親田中東尼，首度在台灣合體亮相，為北投文物館「2026平安時代の十二單衣（衣紋道）」一日限定展演出席記者會。劉耀勻攝

田中千繪今日（6日）攜手彩妝大師父親田中東尼，於北投文物館共同策辦「2026平安時代の十二單衣（衣紋道）」一日限定展演。父女倆首次在台合體現身，更在受訪時大方談及感情生活。田中東尼首度評價女兒男友范逸臣，驚爆對方與自己年輕時「長得很像」，甚至連性格特質都如出一轍。

田中東尼認證范逸臣像自己

談起準女婿范逸臣，田中東尼直言范逸臣和自己年輕時的面貌神似，性格也有相似之處。他觀察入微地表示：「我很享受一個人的時間，小范也喜歡享受孤獨感，不會去干涉別人的生活，我覺得這部分滿像。」

對於女兒是否應該要步入婚姻？田中東尼以自己的人生感觸說明，78歲的他去年生了一場大病，躺在床上不能動的時候，心裡卻想著還有許多想做的事情沒有體力，因此希望女兒在有限的人生中，去作自己想做的事情，而且到他這個年紀，認為結婚並不一定代表幸福：「只要女兒幸福就好，有些人結婚並不是完全幸福的。」而一旁的田中千繪被問及現狀時，也害羞承認：「我很幸福！」

被稱為「衣紋道」的皇室和服著裝儀式，著裝者會由兩位衣紋者(著裝師)一層一層地幫忙搭配換上十二單衣，過程中僅靠「兩條繩子」固定所有布料，是一個宛如魔術般的傳統日本文化藝術表演。劉耀勻攝

父女密謀經營社群平台

有趣的是，因為要幫爸爸翻譯，田中千繪前一天還緊張到睡不著，現場媒體好奇岳父對「準女婿」范逸臣的觀感，也得靠田中千繪翻譯，讓她到後來越說越臉紅，笑說自己是「自問自答」，直呼「這裡怎麼這麼熱？」

田中千繪透露，雖然現在大約每2個月會回日本一趟，但平時與父親靠訊息緊密聯絡，兩人甚至還共同開設了IG帳號。她笑說自己就是爸爸的Instagram小編，因為父親不懂中文，全靠田中千繪幫忙Po上社群平台，而父親發文前都會先讓她把關。

當爸爸IG小編 田中東尼創造「台灣版天線寶寶」

田中千繪笑說有時候她會打槍爸爸「這照片拍得不好，要重拍喔！」此次田中東尼來台待一周，田中千繪特別安排父親去北投泡溫泉，並準備帶他品嚐最愛的小籠包。田中東尼也開心地稱讚台灣食物非常符合口味，身為父親，只要看見女兒在台灣生活得開心幸福，他也感到非常滿足。

談起自己父親的化妝的專業背景，田中千繪透露：「爸爸年輕時曾受教於植村秀大師，甚至曾獨創創意眉型板掀起風潮，也去了美國再進修化妝，加上後來與好萊塢電影團隊合作的經驗，讓他很熟悉如何透過化妝塑造角色，這讓身為演員的我深受啟發！」

田中千繪要當爸爸的中文翻譯，被媒體頻頻問到范逸臣，直呼要自己翻譯自己回答臉都紅了。劉耀勻攝

田中東尼也笑談自己與台灣的淵源，是因為他收了一個台灣學生，那個學生回到台灣後成為非常知名的化妝師，也讓他有機會來台灣與特殊化妝團隊做了「台灣版天線寶寶」嗶波，同時田中東尼自創品牌，也讓家族坐擁近新台幣7億元資產。

樂見海角七號紀錄被打破

近期國片《陽光女子合唱團》票房已突破4億台幣，有望挑戰由田中千繪、范逸臣主演的《海角七號》長達近20年的票房冠軍寶座。對此田中千繪大方表示完全不介意，甚至招認在電影院看的時候也哭得很慘：「我非常希望他們能破紀錄，很久沒有看到平日滿滿的人看國片，我其實滿感動的。」至於即將到來的情人節，她透露將參加好友夏宇童的婚禮，被問到是否會與范逸臣一同出席，她俏皮地回應：「一起去也不會和你們說呀！」



