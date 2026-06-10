范逸臣睽違18年再合體民雄！《Maan！把Tafalong搬到台北？！》開鏡掀話題

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【警政時報 司徒／臺北報導】原住民族電視台(以下簡稱原視)全新都會原青劇場戲劇《Maan！把 Tafalong 搬到台北？！》於昨(9)日正式舉行開鏡儀式，范逸臣、張本渝、Luji黃莉、莉芙·烏娃兒、小薰(黃瀞怡)、民雄、Sakinu撒基努、游君萍等主要演員與原文會長官齊聚現場，共同揭開這部融合原住民族文化、家庭情感與都市生活的療癒輕喜劇序幕。

劇名中的「Tafalong」即為阿美族最大部落「太巴塱」之意，全劇名則有「什麼！把太巴塱搬到台北？！」之意。本劇集結范逸臣、張本渝、Luji黃莉、是元介、小薰(黃瀞怡)、民雄、Sakinu撒基努、游君萍、莉芙·烏娃兒等實力與人氣兼具卡司共同演出，透過隱身在台北老社區中的「福嵐便當店」，串起都市原住民的生活樣貌。

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小薰(右)樂喊「聽范逸臣的歌長大」。(圖/原文會 提供)

劇情描述由范逸臣飾演的退伍士官長「張宏傑」，在人生跌入低潮之際，因母親驟逝被迫返家，接下家中經營多年的便當店。不只面臨家庭衝突、創業壓力與人生迷惘，也在與家人及朋友的相處過程中，重新找回「家」與「陪伴」的意義。劇中更融合原住民族料理、音樂、母語、傳統工藝與部落文化，在充滿料理香氣與生活感的日常中，描繪都會原住民青年最真實的笑淚人生。製作團隊表示，希望觀眾不只是看到「文化」，更能從角色關係中，看見「大家學會一起生活」的溫暖力量。

范逸臣此次不僅挑戰大量阿美族語演出，更因本身族語流利，在片場被劇組笑稱是「族語小老師」，與角色背景產生深刻共鳴。而他與民雄繼電影《海角七號》後，相隔18年再度同台演出，兩人在劇中飾演舅甥，民雄更笑說一直都有追蹤范逸臣社群，覺得對方「完全沒變」，私下偶爾也會相約吃飯，老友情誼依舊。

擁有「瑜珈女神」封號的張本渝與「名模歌手」Luji黃莉，則分別飾演性格截然不同的大姊與二姊。張本渝為了角色曬黑膚色，笑說接戲後剛好加入阿美族青年龍舟隊，苦練一個月後自然變黑，她更幽默表示：「母語講不好，至少外表要像阿美族。」而Luji黃莉近期也因妹妹A-Lin即將擔任本屆金曲獎主持人備受關注，她透露姐妹倆時常會通電話，不忘提醒妹妹「不要超過喔，不要自由發揮」，幽默反應再度成為媒體焦點。

范逸臣、民雄18年後再合體(左起：范逸臣、Luji黃莉、莉芙·烏娃兒、民雄、張本渝、Sakinu撒基努)。(圖/原文會 提供)

此外，小薰此次與范逸臣首度合作，在劇中飾演陪伴宏傑長大的青梅竹馬，她笑說自己是「聽范逸臣的歌長大」，一旁民雄則立刻接話：「我是聽你的歌變老的！」瞬間笑翻全場，也展現劇組拍攝前的好感情。

《Maan！把 Tafalong 搬到台北？！》除融合原住民族料理、音樂、族語及文化元素外，製作團隊「映底子」也表示，未來將延伸餐飲與文化推廣等跨界計畫，並邀請范逸臣與是元介跨刀獻唱主題曲，打造兼具娛樂性與文化深度的全新戲劇作品。本劇預計將於2027年正式播出，邀請觀眾持續關注財團法人原住民族文化事業基金會及原住民族電視台官方社群平台，一同期待這部最具溫度的都會原民療癒劇。

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