范雲出席2025 IPAC布魯塞爾高峰會 國際齊聲聲援黎智英：香港自由不該被噤聲

立法委員范雲（左二）出席 2025 IPAC 布魯塞爾高峰會，與各國議員及人權倡議者共同聲援仍被羈押的香港壹傳媒創辦人黎智英。 圖：范雲辦公室提供

[Newtalk新聞] 「2025對華政策跨國議會聯盟（IPAC）高峰會」昨（7）日在比利時布魯塞爾登場，台灣立法委員范雲受邀出席，與多國議員及人權倡議者共同聲援遭香港當局羈押的壹傳媒創辦人黎智英，並聆聽其子黎崇恩（Jimmy Lai Jr.）於會中發表的演講。

范雲表示，IPAC自成立以來，持續成為全球議員共同對抗中國威權擴張的重要平台。過去該組織在黎智英被捕後，便曾發起國際連署，呼籲港府撤銷政治檢控，並敦促各國政府重新檢討與香港的官方關係、制裁人權侵害者。她指出，這些努力象徵著民主國家對香港自由的堅定支持，也是全球防衛普世價值的實際行動。

黎智英是首位因《香港特別行政區維護國家安全法》遭控「勾結外國勢力罪」的香港民主人士。自2003年反基本法23條立法遊行起，他先後參與2014年雨傘運動及2019年反送中示威，始終站在民主運動最前線。當外界普遍預料他將流亡海外時，黎智英選擇留在香港，並受訪時坦言：「我已準備坐牢，不會後悔。」

范雲在峰會上強調，台灣能與各國議員並肩發聲，是民主韌性的展現，也是此次布魯塞爾高峰會的核心精神。她說：「我們聲援黎智英，不只是為了一個人，而是為了自由與尊嚴仍被壓迫的香港人，也是為了守護台灣不成為下一個香港。」

