范雲國際自由聯盟演說：台灣與世界自由夥伴共同前進 籲團結反制中國跨國鎮壓
[Newtalk新聞] 民進黨立委范雲、沈伯洋22日於荷蘭海牙出席國際自由聯盟（LI）第209屆執行委員會。范雲發表專題演說時強調，面對「常態性危機政治」，台灣經驗早已給出答案：降低對威權國家的依賴、深化民主韌性、強化國防與全社會防衛能力。唯有全球自由派團結一致，才能讓自由不僅延續，更能勝利，而台灣已準備好與全世界的自由夥伴共同前進。
范雲代表民進黨擔任國際自由聯盟（Liberal International, LI）副主席，出席第209屆執行委員會，並受邀於當地時間22日擔任「震撼與麻木：自由派如何在常態性危機與不安全感政治中航行」論壇講者。
該場次由荷蘭民主66黨（D66）參議員貝爾希爾希主持，與談者包括烏克蘭、委內瑞拉及黎巴嫩的政要，共同討論自由民主陣營面對國際威權擴張與不安全感蔓延的因應之道。
范雲首先向國際自由聯盟(LI)表達謝意，去年會議在超過50國代表的共同努力下，LI通過今日世界決議文（World Today Resolution），譴責中國曲解聯大2758號決議文，此一國際法理上的肯認對台灣至關重要，總統賴清德特別請她向各國自由派夥伴表達最深的感謝。
范雲表示，台灣是一個長期處在「常態性危機與不安全感政治」中的國家，長期面對中國的威權擴張。尤其在習近平上任後，中國對台威脅不斷升級，從軍事威脅、灰色地帶施壓、經濟脅迫到網路攻擊與滲透。然而，台灣人民始終未曾退縮，且正因如此，鍛造出強大的韌性。
她指出，台灣的第一項韌性來自經濟自主，中國崛起後，台灣也曾在經濟上高度仰賴中國，但民進黨政府意識到隨之而來的風險後，便決心降低對其經濟依賴。如今，台灣對中投資佔所有投資的比例，已從2010年的84%，下降到去年的7.5%。這正是政府與民間企業共同努力的成果。
其次，台灣在捍衛及守護民主上展現強大韌性，范雲提及，台灣連續11年蟬聯全球受境外假訊息影響最嚴重的國家第一名；台灣政府每日面臨中國超過百萬次的網路侵擾。為此，政府除了與公民社會密切合作，對抗假訊息外，面對以年輕世代為目標的認知戰，教育部也正在編寫「理解中國」教材，培養下一代媒體識讀及辨識中國政治宣傳的能力；同時，台灣也正在強化國安法制改革，以應對中國的滲透與統戰。
第三項是自我防衛的韌性，范雲說明，台灣人深知守護主權和民主是我們的責任。過去8年蔡英文政府執政期間，國防預算成長逾八成，每年平均提升8%，是台灣歷來最有系統、最具規模的國防投資。賴清德總統更宣布明年國防支出將達GDP的3.3%，並規劃於2030年提升至5%，達成北約標準。
第四項是正在積極推動的「全社會韌性」，范雲進一步表示，除了國防預算達歷史新高外，台灣正在強化全社會應對威脅的能力，不只是強化硬體與技術，更是於各個層面提高韌性。包括連結地方與中央政府、民間企業、以及公民機構協調應變計畫；訓練社區的緊急應變能力，也發展強化媒體識讀和批判性思考的公民教育。同時，也強化基礎設施抵禦網路和實體攻擊威脅的能力；建構備用衛星通訊系統；投資能源韌性等。
除了向國際夥伴分享台灣正在努力、或已經做到的抵禦經驗，范雲也提醒，台灣和許多自由派國家一樣，正在面臨另一項「更深層的挑戰」。中國的威權擴張，不只影響台灣，而是正在影響世界各地的民主國家。從澳洲、美國、加拿大、菲律賓，到近期英國媒體揭露中國巨額資金滲透足以干預其政治決策。「台灣已經累積的經驗，很樂意與民主夥伴分享；而台灣也深知，我們無法獨自面臨這項挑戰」。
范雲強調，中國的威權擴張，不只影響台灣，而是正在影響世界各地的民主國家。從澳洲、美國、加拿大、菲律賓，到近期英國媒體揭露中國巨額資金滲透足以干預其政治決策。若自由派無法團結，得利的只有中國、俄羅斯等威權侵略者。因此，自由派的團結極為重要。她以台灣為例，呼籲各國明確且一致地支持台灣安全，因為，這本身就是對威權擴張的有效嚇阻。
