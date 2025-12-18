范雲批鐵路地下化落後 桃市府反擊沒做功課：難怪民進黨不讓妳認養桃園

民進黨立法委員范雲批評桃園市長張善政政績不佳，並指桃園鐵路地下化進度落後、經費暴增，應由張善政負責，桃園市政府新聞處長羅楚東反擊，指范雲連主責單位是交通部鐵道局都搞不清楚，攻擊張善政卻打到鐵道局，諷刺范雲上節目前應先把功課做好，更大酸，「難怪民進黨中央當初為何選擇不再讓她認養桃園」。

民進黨立委范雲。（資料照／中天新聞）

范雲在網路節目上表示，民進黨的強棒還沒出來，張善政政績很多是前朝遺留的，現在說他穩贏還太早。她批評桃園鐵路地下化進度落後、經費暴增要怪張善政。只不過范雲的這番發言，引發桃園市政府強烈反彈。

羅楚東表示，范雲為了攻擊張善政，卻連主責單位是鐵道局都搞不清楚，沾沾自喜以為攻擊到桃園市政府，實際上卻是句句都射向鐵道局。他指出，這番發言也恰恰說明，為什麼民進黨中央當初選擇不再讓她認養桃園，現在回頭看，這個決定確實很正確。

桃園市長張善政。（資料照／中天新聞）

羅楚東進一步說明，桃園鐵路地下化的主辦與執行機關，依法就是交通部鐵道局，無論是工程進度、工期調整或經費增加，都是由鐵道局提出並報請行政院核定。桃園市政府各相關局處，包括交通局、捷工局、都發局等，從配套措施到交通管制，均全力配合、共同推動。他認為范雲毫無邏輯的發言，讓市府替長期努力推動鐵路地下化的鐵道局同仁感到不值。

桃園市府新聞處長羅楚東。（圖取自桃園市府官網）

羅楚東強調，鐵路地下化進度落後，桃園市民才是最大的受害者，真正該被監督的，是中央執行單位，而不是被拿來當政治靶子的地方政府。他奉勸范雲上節目前先把功課做好，搞清楚誰負責、誰執行，再來談監督，才不會讓人貽笑大方。

