范雲曝竹竹苗2千學子恐無校可讀 在野黨不甩示警再度封殺總預算

今年度中央政府總預算及國防預算特別條例遲未審議，立法院本（13）日召開程序委員會，立法院民進黨團再度提案闖關，不過藍白在野黨挾人數優勢，第七度予以封殺。

范雲為學子請命：藍白擋總預算將害2千人失學

民進黨立委范雲於程序委員會上台發言指出，每個禮拜二都一樣，但是民進黨立委必須一講再講，今年是有史以來第一次，到1月了，今天是1月13號，再2天就1月中旬了，總預算到現在還沒有付委審查，連都一頁都沒有開始審查。

范雲長年關注教育發展，她直言，藍白在野黨阻擋總預算，讓竹竹苗學校的增班計劃大受影響，可能會有導致2千名學生無校可讀，竹竹苗有超過20間學校的整建也連帶受影響，包括：竹東高中、關西高中、陽明交大附中、新竹實中、新竹高中、新竹高中、新竹高商、竹南高中等。

范雲接著表示，國防預算也不應淪為政黨攻防工具，朝野應團結一致，展現台灣在安全與防衛議題上的一致立場。她也表示，民眾黨主席黃國昌此時出訪美國爭取加強國防，但民眾黨不要捨近求遠，不要再阻擋總預算及國防特別預算條例就可以了。

羅智強：藍白已會商新興計畫預算脫勾總預算

國民黨立委羅智強表示，今天國民黨跟民眾黨已經在會商，針對新興計劃已經彙整出來同意動支的項目，只要行政院提請立法院，就會同意動支，甚至總預算沒有審完也沒關係。

羅智強說，如果行政院提了，立法院同意了，今天民進黨有什麼辦法在台上繼續造謠、繼續推卸責任，就沒有藉口了嘛。他並呼籲民進黨，希望禮拜五就提出新興計劃預算。

沈伯洋痛批：新興計畫預算早就在總預算之中

對於羅智強所說的新興計畫預算脫勾總預算，民進黨立委沈柏洋痛批，中央政府總預算本來就包含了新興計畫、原有計畫在內，並且也詳列新增支出的預算，行政院去年8月早就提出送到立法院，「沒有說什麼新興計畫還要另外再提出，這是史無前例的要求」。

最後進行表決時，藍白在野黨再次挾人數優勢，以10比8的票數，第7度封殺國防特別條例，也不讓總預算與院版財劃法列入議程。

