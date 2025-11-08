范雲獨家還原蕭美琴歐洲議會演說現場！曝保密背後的「2大原因」

政治中心／李紹宏報導

立委范雲今（8）日受訪，獨家分享副總統蕭美琴在歐洲議會演說的現場情況。范雲表示，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭副總統離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。

台灣副總統蕭美琴（前中，著白西服者）IPAC峰會發表演說。身旁為台灣IPAC共同主席范雲（著黑底白條紋西服者），她在今日獨家分享當時狀況。（圖／范雲提供）

首先，蕭美琴能進入歐洲議會演說，本身象徵意義重大。范雲指出，依她自身經驗，臺灣代表過往赴聯合國平行論壇時，常因中國阻撓只能在旁側大樓參加；台灣護照連進場參觀都不被允許。若中國事前知情，歐洲議會亦可能面臨抗議或阻撓。

其次，安全威脅不容忽視。范雲回顧，去年蕭美琴尚未上任副總統時，訪問捷克等國期間，中國駐捷克大使館曾策劃車禍企圖跨境鎮壓，後由捷克國安單位證實。此事顯示，外交突破同時伴隨真實安全風險。

范雲表示，蕭副總統演講魅力非凡，現場反應熱烈。超過50國國會議員全程起立鼓掌，約2/3議員親自前來致意並拍照留念，氣氛如同搖滾明星演出，充分展現對蕭副總統及臺灣的肯定。

現場國會議員形容蕭美琴的演說「溫柔而堅定」，態度不卑不亢，訴求不僅關乎臺灣，也強調全球共同價值，包括經濟穩定、民主與全球安全。范雲指出，儘管國際組織排除臺灣，臺灣仍持續以國際組織高標準要求自身，展現作為「良善力量」對世界秩序的貢獻。

范雲最後強調，本次外交突破顯示，臺灣的盟友不僅限於美國，現場還包括歐洲、美加、拉丁美洲各國議員，以及歐洲議會和比利時高層等。作為IPAC共同主席，范雲表示能親眼見證此刻，她對蕭副總統及臺灣感到無比驕傲。

