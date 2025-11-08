范雲獨家還原蕭美琴歐洲議會演說現場！曝保密背後的「2大原因」
政治中心／李紹宏報導
立委范雲今（8）日受訪，獨家分享副總統蕭美琴在歐洲議會演說的現場情況。范雲表示，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭副總統離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。
首先，蕭美琴能進入歐洲議會演說，本身象徵意義重大。范雲指出，依她自身經驗，臺灣代表過往赴聯合國平行論壇時，常因中國阻撓只能在旁側大樓參加；台灣護照連進場參觀都不被允許。若中國事前知情，歐洲議會亦可能面臨抗議或阻撓。
其次，安全威脅不容忽視。范雲回顧，去年蕭美琴尚未上任副總統時，訪問捷克等國期間，中國駐捷克大使館曾策劃車禍企圖跨境鎮壓，後由捷克國安單位證實。此事顯示，外交突破同時伴隨真實安全風險。
范雲表示，蕭副總統演講魅力非凡，現場反應熱烈。超過50國國會議員全程起立鼓掌，約2/3議員親自前來致意並拍照留念，氣氛如同搖滾明星演出，充分展現對蕭副總統及臺灣的肯定。
現場國會議員形容蕭美琴的演說「溫柔而堅定」，態度不卑不亢，訴求不僅關乎臺灣，也強調全球共同價值，包括經濟穩定、民主與全球安全。范雲指出，儘管國際組織排除臺灣，臺灣仍持續以國際組織高標準要求自身，展現作為「良善力量」對世界秩序的貢獻。
范雲最後強調，本次外交突破顯示，臺灣的盟友不僅限於美國，現場還包括歐洲、美加、拉丁美洲各國議員，以及歐洲議會和比利時高層等。作為IPAC共同主席，范雲表示能親眼見證此刻，她對蕭副總統及臺灣感到無比驕傲。
蕭美琴現身歐洲議會IPAC峰會演說 范雲：民主聯盟團結抗威權的里程碑
外交重大突破！蕭美琴副總統抵布魯塞爾 歐洲議會發表歷史性演說
傻眼！國民黨扯大罷免導致非洲豬瘟 綠委齊轟甩鍋：不要臉天下無敵
蕭旭岑見宋濤！立院民進黨團：告訴中共「收回你那隻骯髒的手」
副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在IPAC峰會發表專題演說。蕭副總統表示，台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區；穩定的印太地區，將帶來一個更安全的世界。中天新聞網 ・ 20 小時前
台灣副總統蕭美琴赴布魯塞爾參加 「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）2025年峰會，並在歐洲議會發表講話，強調台海和平對全球穩定乃至經濟發展至關重要」，並呼籲國際社會反對以武力單方面改變現狀的企圖。德國之聲 ・ 9 小時前
在日本熊害爆發的此刻，一般人遭遇熊唯一能有的「武器」就是防熊噴霧。然而防熊噴霧要有效使用最好需要先行練習，而且在最近大賣的情況下，日本當地防熊噴霧缺貨，品質良莠不齊。太報 ・ 8 小時前
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國洗錢案，專案小組於4日發動搜索行動，拘提天旭國際公司負責人王昱棠及辜淑雯等25人。據了解，陳志為掌控台灣業務，曾派遣2名中國籍核心幹部劉學鋒、李丞丞來台，外界質疑2人疑似透過立委關說入境，不過移民署回應，2人是以「團體旅遊」、「旅居海外陸人來台觀光」事由來台。中天新聞網 ・ 9 小時前
記者康子仁∕台北報導 副總統蕭美琴八日驚喜現身歐洲議會，在其間舉行的「對中政策跨國議…中華日報 ・ 6 小時前
中部中心／黃毓倫、林進龍 台中報導有百年歷史的台中第二市場，聚集不少美食攤商，受到豬肉禁運禁宰影響，很多店家被迫公休，禁令解除的第一個週末，魯肉飯店家一開張，就湧入排隊人潮，而台中賣的魯肉，其實就是一整塊的三層肉，也就是俗稱的爌肉，由於第一天營業備貨有限，限量是殘酷的，還沒到中午就已經賣光光！還沒到中午用餐時間，就已經有民眾來排隊，長長的隊伍一路從攤位排到市場門口外面，他們為的就是這一碗香噴噴的魯肉飯。民眾：「（你們排隊排多久）10分鐘，（已經排了10分鐘）對差不多，（為了吃美食還是要等）對沒錯。」民眾：「我是從彰化市過來的，（彰化的爌肉飯也很有名），對所以就是想說來吃看看，彰化跟台中的有什麼不一樣。」台中第二市場美食攤商百家爭鳴，當地流傳一句話，白天吃山河，晚上吃李海，兩家業者說好分時段營業，讓顧客從早到晚都吃得到魯肉飯，只是這裡說的魯肉，並不是碎肉末，而是一整塊的三層肉，解禁第一個週末，限量是殘酷的，還有人在排隊，店家已經在喊，大塊的魯肉沒有了，鍋裡剩最後一塊！記者vs.魯肉飯業者：「（生意這麼好今天），那個量很少，（今天拿到的量跟平常差多少），差很多差差不多一半以上。」另一家比較晚開的魯肉飯業者，白天也沒閒著，忙著備料。魯肉飯業者：「廠商說沒（溫體）肉我就不要，他說可以調（冷凍肉）啊，問我要不要用，我說冷凍多久他就笑一笑，我說那不用了休息，（所以你公休了幾天），公休了差不多將近15天了。」為了顧品質，業者堅持不用冷凍肉，被迫休了15天無薪價。第二市場好吃的豬肉美食，還有這家肉圓店，一樣也是還沒到正中午，就已經有饕客來報到！業者不想用冷凍肉，停業１５天。（圖／民視新聞）肉圓店業者：「這次休息差不多快兩個禮拜，（這兩個禮拜有沒有覺得心慌慌），呃就當放假吧，他們（顧客）說終於有肉圓了，可以吃到肉圓了，他們覺得好久沒有吃到那種感覺。」肉圓店業者轉述，有顧客很興奮地跟他說，終於有肉圓可以吃了。（圖／民視新聞）不能錯過的豬肉美食，還有這家肉包餛飩老店，業者之前囤豬肉撐了10天，公休了五天，能工作、超開心！肉包業者：「因為台灣吃豬肉的，真的是比較多啦，有豬肉覺得蠻開心的。」新鮮就是王道，不管是魯肉飯還是肉圓、肉包、餛飩，備料都少不了溫體豬，豬肉美食強勢回歸，熟悉的味道又回來了！原文出處：熟悉的味道回來了！ 台中第二市場滷肉飯店湧排隊人潮 更多民視新聞報導防堵豬瘟侵台! 卓揆:疫區入境查驗加嚴.檢疫犬上場「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬盧秀燕走訪市場挨批「止不了血」 陳俞融籲：立即補助豬肉攤商民視影音 ・ 9 小時前
[NOWnews今日新聞]烏克蘭籍女星佳娜與馬來西亞籍男星祖雄結婚2年，育有1歲女兒內內，昨（7）日一早又宣布已順利生下第二胎的好消息，兒子乳名為「季季」。但沒想到才剛生完幾個小時，佳娜就在Insta...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
（記者陳志仁／新北報導）由泛藍議員組成的次團「新藍圖連線」，今（8）日於板橋舉辦「青年政連線、共創新藍圖」營隊 […]引新聞 ・ 4 小時前
民進黨桃園市長提名冷清，立委王義川、總統府副秘書長何志偉等人選，至今都未鬆口表態參選意願。國民黨桃園市議員凌濤表示，他期盼立委王義川參選桃園市長；連曾因與王義川在桃園機場事件而生齟齬的國民黨立委徐巧芯也挺王義川參選。《政客爽》酸說，王義川拒絕跟徐巧芯合照，那霸氣的決定已經注定張善政很難贏過他。建議民進黨徵召王義川，讓張善政顫抖吧！徐巧芯跳出來留言表示，「必須支持」。中時新聞網 ・ 7 小時前
許蓁蓁擔任萬海慈善「讓愛閃耀」公益畫展策展人，7日出席記者會，整個人瘦了不少。她產後花3個月狂瘦12公斤，被問到第二胎計畫，她笑說生完那一刻真的太辛苦，還想建議老公去結紮，「但小孩越來越可愛，就會忘記那些辛苦」，或許之後會考慮生第二胎。許蓁蓁去年閃婚，今年6月生下女兒「小珍珠」，目前7個月大。不過一自由時報 ・ 17 小時前
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）少子女化浪潮下，兒科難留才，衛福部長石崇良說，明年將挹注249億元預算，優先保障兒童醫療，除幼兒專責醫師從0到3歲延伸至6歲適用，並增加醫院「急、重、難、罕」給付。中央社 ・ 12 小時前
蕭美琴歐洲議會發表演說 綠委讚國際對台支持新高度
副總統蕭美琴7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）假歐洲議會舉辦的年度大會，並發表演說。IPAC共同主席、民進黨立委范雲表示，這歷史性一刻代表國際對臺的支持已來到新的高度。中時新聞網 ・ 18 小時前
[NOWnews今日新聞]衛福部長石崇良拋出健保補充保費改革，引發各界反彈，醫師蘇一峰也認為，這次加收保費會遇到這麼大的反彈，是民眾覺得增收制度不公平，呼籲政府減少不必要的灑幣，把錢投資力挺健保永續經...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
由外交部長林佳龍領導的「正國會」與總統賴清德出身的新潮流長期「不同掛」，正國會奉前立法院長游錫堃為精神領袖，成員包含前民進黨秘書長林右昌，還有立委林岱樺、王義川、黃秀芳、陳俊宇、吳琪銘，另外像身兼民進黨發言人的新北市議員卓冠廷、我方駐美國副代表楊懿珊等人...CTWANT ・ 22 小時前
「2025對華政策跨國議會聯盟（IPAC）高峰會」昨天（7日）在比利時布魯塞爾登場，副總統蕭美琴並在會中發表演說，成就罕見外交突破。對於蕭美琴此行保密到家，同行的民進黨立委范雲表示，蕭美琴的演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。鏡報 ・ 8 小時前
即時中心／廖予瑄報導新北市政府消防局今（8）日上午9時30分於板橋區重慶路行人徒步區舉辦「2026新北消防形象月曆」發表會。新北消防月曆迄今推出已邁入第18屆，長期深受民眾喜愛與肯定，激發更亮麗的消防形象月曆。民視 ・ 7 小時前
副總統蕭美琴歐洲時間7日下午現身比利時首都布魯塞爾，受邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，這是台灣首次以正式成員國身分參與該國際組織會議，具有重大象徵意義。蕭美琴登場後全場議員起立鼓掌，場面熱烈，民進黨立委范雲激動發文：「我見證了歷史的一刻！」太報 ・ 18 小時前