范雲訪IPAC澳洲共同主席 借鏡《外國影響力透明化法案》等制度

照片來源：范雲國會辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

立委范雲今（4）日於社群平台，分享赴澳洲展開國會外交的進展。范雲此次行程會晤了IPAC （對華政策跨國議會聯盟）澳洲共同主席Deborah O’Neill參議員，當面感謝其在澳洲國會親自提案，促使澳洲成為全球第一個通過「反制中國扭曲聯合國第2758號決議」的國家。雙方並針對防範非民主勢力滲透、影響民主等議題進行交流。

范雲指出，Deborah O’Neill堅定支持台灣，也非常支持副總統蕭美琴進入歐洲議會演說，並積極領導許多紐澳及大洋洲相關事務。在此次會晤中，Deborah O’Neill分享了澳洲防範外國滲透的法治經驗，她強調澳洲雖是民主國家中最早立法反制中國滲透的國家，但這些通過的法律並不完美，只是如何防止「非民主」力量滲透、影響澳洲民主，傷害澳洲利益，是最重要的。因此，Deborah O’Neill說，支持相關決議，是很自然的事，每一個政黨都接受。

照片來源：范雲國會辦公室

針對法制層面，范雲也整理了澳洲通過的《國家安全立法修正案》及《外國影響力透明化法案》重點。該制度嚴格要求為他國遊說或採取行動者必須主動申報，隱匿將面臨刑責；同時擴大間諜活動定義，入侵企業或竊取機密最高可處15年徒刑；若涉及破壞電網、交通等關鍵設施的外國干預行為，最高則面臨20年刑責；外國政府、相關組織、個人若參與遊說或政治相關活動，一律要求登記、全面公開透明。

范雲強調，澳洲的制度設計旨在讓公民與決策者能清楚辨識，並了解外國勢力如何影響政府運作，藉此反制中國「無聲的入侵」。她示警：「澳洲，看得這麼清楚。那台灣呢？」

照片來源：范雲國會辦公室

