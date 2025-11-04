范雲轉發「我們都是沈伯洋」 網罵更兇：真有本事就亮真名

重慶公安局10月28日指控民進黨立委沈伯洋以發起、建立黑熊學院等方式從事分裂國家犯罪活動，將「立案偵查」，依法追究其刑事責任。沈伯洋近日一場親綠陣營活動中，大合照時所有人拿起「我們都是沈伯洋」紙板聲援在場的他。同黨立委范雲轉發照片，未料網友一遍罵聲，比沈本尊更慘。

民進黨立委范雲。（圖／翻攝自范雲臉書）

范雲11月2日晚間透過臉書分享在一場活動中，與會眾人舉起「我們都是沈伯洋」紙板合照的畫面，文中還特別感謝獨派大老所設的辜寬敏基金會邀請及安排,未料此文發出後，遭到網友炎上質疑及反諷。

廣告 廣告

網友在該篇貼文底下留言「我們都是江祖平、幫出聲」、「連自己姓什麼都可以拿來政治操作，祖先看了都流淚」、「你們可以組團一起出國呀！」「一個就夠噁心了 還有幾百個」、「真有本事就亮出真名」。

也有網友留言轟「妳直接跟對岸喊話，妳是黑熊同夥比較能引起共鳴」、「妳憑什麼代表我？妳才沈伯洋，妳全家都沈伯洋」、「誰跟你沈伯洋，個人造業個人擔」、「那為何不說我們都是江祖平？」、「本人未罹患被害妄想症，父親也沒在大陸經商」，砲聲隆隆；還有網友諷刺問「自嗨嗎？」「免驚，在台灣最安全」。

另外，擁有4.6萬追蹤的粉專「高雄林小姐」發文直酸「你家賴主席說要戰獨裁去北京天安門抗議，他都教你們了，只是你們不敢而已！」這篇貼文下方也有留言嘲諷「民進黨的台獨和保台！就像屁孩（罵三字經）只敢嗆不敢做」、「3+11犯婦仇恨值不是浪得虛名的」。

對於遭重慶公安局立案偵查，沈伯洋日前在立法院質詢時回應，台灣現在的危機是大陸步步進逼，在對個人方面的「長臂管轄」擴大範圍，如針對自己的懲戒，開始及於自己的家人或是商業往來對象，並且立案調查，「我相信接下來就是通緝、缺席審判了」。

網友發文表達感想。（取自高雄林小姐臉書）

延伸閱讀

快訊/非洲豬瘟案關養豬場經營者陳姓父子遭羈押禁見！

非洲豬瘟危機案情重大進展！養豬場父子「遭羈押禁見」

非洲豬瘟病毒破口不在邊境？沈政男酸陳時中：難怪3+11破口查不到