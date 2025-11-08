范雲還原蕭美琴歐洲議會演說現場：保密背後的兩大原因
副總統蕭美琴7日晚間現身比利時首都布魯塞爾，並於「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會發表演說，但事前保密到家。民進黨立委范雲8日表示，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭美琴離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。
范雲指出，依她自身經驗，台灣代表過往赴聯合國平行論壇時，常因中國阻撓只能在旁側大樓參加；台灣護照連進場參觀都不被允許。若中國事前知情，歐洲議會亦可能面臨抗議或阻撓。范雲回顧，去年蕭美琴尚未上任副總統時，訪問捷克等國期間，中國駐捷克大使館曾策劃車禍企圖跨境鎮壓，後由捷克國安單位證實。此事顯示，外交突破同時伴隨真實安全風險。
談及現場氣氛，范雲表示，蕭美琴演講魅力非凡，現場反應熱烈，超過50國國會議員全程起立鼓掌，約3分之2議員親自前來致意並拍照留念，氣氛如同搖滾明星演出，充分展現對蕭美琴及台灣的肯定。
范雲提到，現場國會議員形容蕭美琴的演說「溫柔而堅定」，態度不卑不亢，訴求不僅關乎台灣，也強調全球共同價值，包括經濟穩定、民主與全球安全。儘管國際組織排除台灣，台灣仍持續以國際組織高標準要求自身，展現作為「良善力量」對世界秩序的貢獻。
范雲強調，本次外交突破顯示，台灣的盟友不僅限於美國，現場還包括歐洲、美加、拉丁美洲各國議員，以及歐洲議會和比利時高層等。范雲說，她作為IPAC共同主席，能親眼見證此刻，她對蕭美琴及台灣感到無比驕傲。
