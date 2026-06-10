范雲酸藍營遭美拒見 林沛祥反嗆：至少鄭麗文去過華府

民進黨立委范雲批，在野黨刪國防預算，美方才沒有意願見面。對此，國民黨立法院黨團書記長林沛祥反轟，至少鄭麗文去了華府，他們還沒看過賴清德總統去過。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／台北報導〕國民黨主席鄭麗文正率團訪美，除被發現多次與中共統戰人士同框，更公開發表「兩岸是一個大家庭」、「九二共識同屬一中」等言論，引發外界質疑。如今更傳出美國參議院多數黨領袖圖恩，對於是否與鄭麗文見面時回答「本週未安排任何會議」。民進黨立委范雲批，在野黨刪國防預算，美方才沒有意願見面。對此，國民黨立法院黨團書記長林沛祥反轟，至少鄭麗文去了華府，他們還沒看過賴清德總統去過。

林沛祥指出，鄭麗文去華府目前知道是有很多意想不到高規格的人願意跟她見面，那其實這都是當初在安排行程的時候所不清楚，甚至喜出望外。對於圖恩說，本週沒有安排任何會議，林則認為，今年11月美國就要進行聯邦議會改選，他們跑選區的機會比較多，距離選舉不到150天的前提，去接待一個國家的在野黨主席，這個未免也強人所難。

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而對於范雲談話，林沛祥怒批，這種預設立場見縫插針的政治性語言大可不必，范雲這樣講的話，至少鄭麗文去了華府，他們還沒看過賴總統去過，何必酸來酸去。

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