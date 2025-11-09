范雲駁「台灣斥重資讓蕭美琴演講」 強調「中共政權才會收買他國政治」

即時中心／廖予瑄報導

副總統蕭美琴7日出席比利時「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會，並發表演講，沒想到，網路傳出「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」的言論。對此，同樣出席IPAC會議的民進黨立委范雲在今（9）日嚴正駁斥謠言，並表示，真正會用金錢影響、收買他國政治和政治人物的，「就是中共政權。」

蕭美琴在歐洲議會舉辦的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）發表專題演說後，網路上卻傳出，「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。對此，范雲今日受訪時也嚴正駁斥該謠言。

「這不只是假訊息，更是惡意的攻擊」，范雲強調，這番言論完全抹殺、抹黑辛苦的外交人員背後的默默努力，她直言，真正會用金錢影響、收買他國政治和政治人物的，「就是中共政權。」

范雲也強調，IPAC由43國國會及歐洲議會、近 300 名跨黨派國會議員組成，「IPAC 長期支持台灣，關注台海和平穩定，並呼籲國際社會反制中國扭曲聯大第2758號決議」，她說，IPAC 去（2024）年在台北高峰會通過的模範決議，已成為近10國議會友台提案的基礎，「是台灣對抗中國『法律戰』的重要國際夥伴。」

范雲續指，IPAC是國際最大跨國議會聯盟，更是全球唯一以對抗中國擴張為宗旨的國際組織，「蕭美琴本次受歐洲議會議員邀請，於IPAC在歐洲議會場地所舉辦的高峰會向超過50名跨國、跨黨派國會議員演說，本身就意義非凡」，她直指，IPAC和歐洲議會都是由具有民意基礎的國會議員組成，絕對不是金錢能夠影響的，「這是徹徹底底的假消息和攻擊，不該以此抹殺臺灣外交人員背後的努力。」

