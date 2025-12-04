范雲、師生三方推動大學法修法！三大面向提案 破百位學生會長連署力挺
[Newtalk新聞] 民進黨立委范雲今（4）日與台灣高等教育產業工會、大學法改革陣線2.0等師生團體共同召開《大學法》修法提案記者會，宣布由師生共同提出的三大修法面向正式送進立法院，並公布已有破百位學生會長連署支持。立委張雅琳、伍麗華、多個教師團體與全台20多個學生會亦到場表態支持。
范雲回顧，第十屆立法院曾在四黨共識下將「提升學生權」版法案送出委員會，但最終未能在院會完成二、三讀。去年11月，她以教文召委身份召開高教治理公聽會，將包括「教師權」在內的多元面向納入討論，教育部也在會中承諾研擬修法草案。
她表示，《大學法》自2005年全文修正後已近20年，期間累積出三大改革需求：其一，高教需求轉變，大學學制與治理需要更具彈性與開放性；其二，師生權益保障不足，例如教師評鑑指標不當、學生代表難以實質參與會議決策、學生會面臨發展困境；其三，需兼顧大學開放發展與師生權益保障，建構更完善的自我治理與監督機制。
今天由范雲及師生團體送入立院的修法草案，即包括「開放、彈性新高教」、「強化師生權益」及「完善治理與監督機制」三大面向。
在開放與彈性方面，范雲提到，生成式AI快速發展，使「跨領域」與「實作」學習的重要性提升，因此需給予校學士等大學教育實驗制度性支持，並設置跨校學分或學位學程，促進資源流通。同時也應增加學生修業年限之彈性，擴大副學士或終身學習學士等制度，以促進非線性學習。此外，面對少子化，她認為教育部應獲授權提出公私校合併計畫，並訂定相關條件與程序，以利高教長期發展。
大學法改革陣線2.0總召集人蔡璟鴻主張，「強化師生權」部分應包括教師評鑑指標公開、授權教育部訂注意事項、規定與學生權益相關之會議必須有學生代表出席，並增訂「學生會專章」以保障學生會運作、財務與空間的獨立性。
高教工會副理事長翟敬宜則表示，「完善治理與監督機制」應涵蓋公私校校長遴選、續任與解任制度的完善，並強化師生參與；同時提高校務會議中一般教師及學生代表比例，並設置監督委員會以確保校務監督效能。
范雲指出，此次修法連署獲得破百位現、曾任學生會長支持，也有破200位大學教授，包括校長與主管連署。她以自身曾任台大學生會長為例，連署跨越九屆，可見高教改革需求累積已久，是跨世代的共同期盼。
綠委伍麗華表示，無論是台大馬遠遺骨案、台大性平舍監案、高餐大校長遴選案等，都顯示現行制度存在程序瑕疵，但教育部在「高教自主」的框架下往往難以介入。所以此次她提出的修法版本，將教職員工與學生的權益保障、救濟程序及違法事項列入自我評鑑項目，並讓校長遴選機制更明確，盼藉此促使大學更加自律、透明、負責任。
綠委張雅琳提到，高教法制已近20年未修，他的版本著重提升校長遴選公開透明、強化校務會議監督功能，以及確保大學合併時充分保障師生參與。他期盼藉此次修法落實校園民主，健全大學治理。
私校工會理事長吳忠春、高教工會北藝大分部召集人葉晉彰、全教總副秘書長楊逸飛也以教師角度表達支持，關注私校應透過公共監督機制提升教育品質、改革校務會議組成與運作，並以教師專業發展取代教師評鑑等議題。
臺學聯理事長陳昱仁與宜大、嘉大、中正及台大等校學生會代表共同表示，學生對校長遴選缺乏影響力、教師與學生在校務會議席次不足，以及學生會因制度問題而勢微等困境已存在多年且愈加急迫，期盼修法能正面回應。
范雲最後指出，她將持續與各界溝通討論修法內容，並督促教育部儘速提出版本送入立法院，回應各界對高教改革的期待。
