范雲、沈伯洋赴歐 民進黨：分享台灣民主歷程
民進黨立委范雲、沈伯洋代表民進黨前往荷蘭海牙參加「國際自由聯盟」(Liberal International)第209屆執行委員會，民進黨國際部今天(22日)表示，范雲與沈伯洋將透過他們在立法院的經驗，分享台灣推進民主、自由與人權歷程，讓來自全球數十個國家、上百位政治工作者與意見領袖更深入了解並支持台灣。
民進黨國際部指出，「國際自由聯盟」是全球支持自由主義政黨結合的國際政治組織，民進黨是重要參與政黨之一，固定每年派員參與，今年由范雲與沈伯洋代表出席；范雲將以「震驚與倦怠：自由派如何在永無止境的危機與不安全政治中航行」為題做專題演說，沈伯洋的演說題目則是「政治操弄時代下的民主防衛」。
兩人另會參與亞洲自由聯盟(CALD)與歐洲自由民主聯盟(ALDE)共同舉辦的「印太與歐洲的安全：現況、議題與挑戰」論壇，民進黨國際部表示，他們將分享中共勢力對台灣發起認知作戰、影響力作戰及灰色地帶作戰帶來的威脅挑戰，透過提升國際社會對此議題的關注，進一步鞏固台灣在區域乃至世界安全與穩定中的重要角色，希望藉此機會促使國際盟友進一步了解台海與區域情勢，共同守護印太地區的和平穩定。
