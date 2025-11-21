范雲：與沈伯洋同赴荷蘭國際自由聯盟會議 為台奮戰

（中央社記者王揚宇台北21日電）民進黨立委范雲今天表示，民進黨立委沈伯洋正和她一起在荷蘭出席國際自由聯盟會議。她和沈伯洋無所畏懼，外交一棒接一棒，繼續為台灣奮戰。

國際自由聯盟會議11月21至23日在荷蘭舉辦，范雲19日在臉書撰文，說她又要搭機前往荷蘭，這次是以共同副主席的身分代表民進黨，參加國際自由聯盟的3天年度行政會議。

她今天再度發文表示，國際自由聯盟（Liberal International, LI）集結全球近百個自由派政黨，長期支持台灣，目前她擔任聯盟的共同副主席。現在終於可以公開，沈伯洋也和她一起出席會議。

廣告 廣告

范雲表示，她會和來自荷蘭、烏克蘭國會議員，以及委內瑞拉、黎巴嫩自由派政黨的領袖，討論「自由派如何在危機與不安全感的政治中航行」，沈伯洋會分享「如何在政治操弄時代下進行民主防衛」。

范雲說，如同前總統蔡英文說的，外交就是一棒接一棒，他們繼續一起為台灣奮戰。（編輯：萬淑彰）1141121