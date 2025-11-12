范雲：IPAC通過台海維持現狀宣言「台灣有事就是世界有事」
副總統蕭美琴7日現身在比利時布魯塞爾舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會發表演說，民進黨立委范雲臉書今（12）日晚間進一步稱，IPAC通過關於台海維持現狀宣言。
范雲臉書12日發文：「快訊：繼去年『聯大2758號決議文不涉台』後，IPAC更進一步通過關於台灣/台海現狀及台灣國際地位的《維持現狀宣言》！這項宣言由現場28國、50多位跨黨派國會議員一致通過，就在剛剛，於IPAC官網正式發布，終於可以來跟大家分享。」
范雲指出：「宣言中明白指出：北京若阻止台灣行使獨立政權、否定台灣與他國建立實質關係，或強迫台灣接受未經台灣民意同意的政治協定，都被視為『破壞現狀』！換句話說，在IPAC宣言，『現狀』不是模糊不清的『一中原則』，而是——台灣擁有獨立政權、能與世界交往、所有政治決定都必須由台灣人民自己同意！」
范雲再指出：「宣言也強調，封鎖、禁運、佔領離島或干預台灣政府機構等行為，都不能被容忍。還進一步要求：抵制北京繼續扭曲2758號決議；各國政府應不遺餘力維護台海暢通無阻；建立全球共同戰略，讓中國明白，升高局勢將付出沉重代價；重申《聯合國憲章》禁止對台灣使用武力的原則。各國都應做一份台海局勢升高對國家經濟的風險評估，並公開結果！」
范雲稱：「台海局勢穩定絕對需要全球共同捍衛，我相信，在做出這份經濟影響評估後，各國政府都會了解：『台灣有事，就是世界有事。』在未來幾月，IPAC的各國議員，將會把這份宣言帶回自己的國會，轉化為具體政策。這，就是IPAC的行動力。當國際已經不斷以行動證明支持台灣，我們內部的跨黨派的力量，更應該團結起來。希望立法院各黨團可以跟上世界各民主國家腳步，團結一致積極提出相關決議，做出行動。」
