范頭家首辦廚藝競賽評選年菜組每人千元有找

▲台中范頭家客家餐廳，今年首辦廚藝競賽評選出年菜組合「馬上客好菜」，共有八道菜一湯一甜點。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.17)

[NOWnews今日新聞] 台中范頭家客家餐廳，今年首辦廚藝競賽評選出年菜組合「馬上客好菜」；由主廚團隊分組研發新春菜色，並邀請客家電視台《一家之煮》節目御用主廚徐玉芳，以及美食部落客與餐飲職人組成跨界評審團，票選出最能展現客家風味與年節意象的料理，讓今年端出的年菜更貼近現代家庭需求。

范頭家客家餐廳負責人范文馨表示，年夜飯價值從來不只在於菜色本身，而是在一家人圍坐餐桌時，因為一桌好菜而自然展開的對話與分享。因此，今年團隊在研發年菜時，特別從不同年齡層的用餐體驗出發，思考如何讓每位家人都能在餐桌上，找到屬於自己的記憶點。

以這種前提開發的年菜套組「馬上客好菜」，有「金馬賀歲大圓蹄」，使用天然紅谷米慢火燉煮至Q彈軟嫩，延續客家滷豬腳的經典鹹香風味，深受長輩喜愛。「馬到成功福滿蝦」則搭配孩童熟悉的地瓜球；「馬運亨通麻香鮑」採用老薑與北港麻油煸香後，加入米酒再與鮑魚燜煮入味，平鋪麵線上再淋上高湯蒸煮，成為年輕族群嘗鮮與討論的亮點，也讓年夜飯餐桌多了跨世代交流的話題。

主廚徐永勝則表示，此次年菜研發同步考量到家庭外帶年菜的使用情境，透過細節上的反覆調整，即便回家加熱，仍能保持食材原有的風味，不論在餐廳或家中都能輕鬆享用。

▲「馬運亨通麻香鮑」採用老薑與北港麻油煸香後，加入米酒與鮑魚燜煮入味，平鋪麵線上淋上高湯蒸煮，澎湃美味。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.17)

本次評選出爐的年菜組合「馬上客好菜」，即日起開放預購。凡於2026年1月26日前預訂10人席年菜組，並完成全額付款，可享優惠價7,890元，內用年菜每桌再加贈「花好月圓慶團圓」炸湯圓。今年范頭家客家餐廳也攜手指定的兒少安置機構，推出「公益新春紅包袋」組合，紅包袋組合共12款，每組150元，均由機構內孩童親手繪製，並由范頭家團隊負責製作與發行，銷售收入全數回饋此指定機構，希望透過這個小小的舉動，讓民眾在迎接新春的同時，也能將祝福化為實際行動，傳遞愛與溫暖。訂位專線：04-24371212

