茄子蛋主唱阿斌個人單曲創佳績 開心鬆口新專輯進度

黃奇斌開心今年7月推出的全新創作單曲〈若無你我欲去佗位〉獲得亮眼成績。（圖／大可文武有限公司提供）

樂團「茄子蛋」主唱黃奇斌（阿斌）今年7月推出的全新創作單曲〈若無你我欲去佗位〉，發行不僅在YouTube創下超過1,774萬次觀看、榮登2025年終回顧榜音樂類第4名，更強勢橫掃Spotify與 KKBOX各大榜單。對於這份亮眼成績，阿斌感性表示：「只要認真做音樂，付出的真心都會有回報。」

〈若無你我欲去佗位〉深刻探討人生的迷惘與「何去何從」。阿斌坦言，這幾年經歷過自我懷疑的十字路口，但透過戲劇表演的洗禮，他成功將戲劇與音樂融會貫通。他自信表示，現在的自己能將「歌唱表演化、音樂戲劇化」，以更全面的創作者身份回歸。

廣告 廣告

近期趁空檔赴首爾旅行的阿斌，原本自認喜愛冬天，卻被韓國初雪的刺骨寒風「震撼教育」，笑稱：「我喜歡冬天，但不是這樣的！」雖然被凍壞，但他仍敵不過韓式年糕與五花肉的美味誘惑。

面對廣大歌迷最關心的新專輯進度，阿斌則展現一貫的幽默與堅持給出回應：「最近正在準備新作品，不要催，我很慢。」預告將以最完美的節奏，帶來下一個音樂驚喜。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王ADEN遭轟公審女學生 台北跨年演出慘被取消

台鐵歧視1／身障員工被轟「累贅」！苦撐3月被解雇 法院還他公道

警察追張文「為何不用槍」？ 網哀嘆現況：報告寫不完恐還得賠錢