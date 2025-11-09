茄萣公園「施工公廁」遭嚴重破壞 洗手台.便斗碎滿地

高雄市 / 綜合報導

高雄茄萣運動公園風雨球場旁興建中的公廁已經進入收尾階段，沒想到今（9）日上午承包商發現遭人破壞，小便斗、馬桶水箱跟洗手台都被砸爛，陶瓷碎塊遍布滿地，由於公園平時就有不少人來運動，民眾批評嫌犯很沒有公德心，對此警方調閱周邊監視器，全力追查可疑人士。

走進興建中的公廁，每座小便斗都被砸爛，陶瓷碎塊遍布滿地，有的還整座掉下來，另一側的馬桶水箱也被砸穿破大洞，現場宛如被轟炸過一般滿目瘡痍，就連外面的洗手台，有的底座也被砸爛，碎片掉滿地。

廣告 廣告

民眾說：「沒有，這太無聊了，好好的東西為何會被人砸壞，茄萣人的公共設施，被砸毀當然是地方上的損失，大家也都在等(開放)，你現在竟然把它全部都弄壞，就要再等一段時間(才能使用)了。」

高雄茄萣運動公園這一處還在施工的公廁，周邊有圍籬隔絕，還沒完工開放，就被人蓄意破壞，承包商9日上午前往現場作業，看到都傻眼，立刻報警處理，施工人員說：「昨天(8日)上班到下班之前還沒有這情況。」記者VS.施工人員說：「(你們的工程是做到何時)，大概是11月16號。」記者VS.民眾說：「(覺得會不會是工程糾紛)。」民眾說：「我這個大哥是說會不會是有人想要討錢。」

蓋在風雨球場旁的公廁，未來完工後能提供運動民眾解決一時之急，沒想到當施工進入收尾階段，卻被不明人士刻意破壞，湖內分局偵查隊隊長歐承鑫說：「分組分工調閱監視器積極追查可疑人車，本分局鎖定涉案對象，絕不容許任何破壞公設的行為。」公廁完工在即，如今開放使用時間又得延後，造成民眾困擾不便，嫌犯到底為何要針對公共設施大搞破壞，警方全力追查。

原始連結







更多華視新聞報導

新竹市東大路工地施工致「地層下陷」！ 33住戶急撤離

高樓層電鋸施工「狂噴火花」 用路人憂被波及「閃對向」

光電板滅村？綠能發展vs.環境保育｜華視新聞雜誌

