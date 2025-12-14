茄萣場北高雄說明會大團結 賴瑞隆：支持行政院不副署捍衛權益

賴瑞隆在北高雄茄萣區舉辦「來呦！隆作伙」說明會。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 立法委員賴瑞隆14日在高雄市茄萣區舉辦「來呦！隆作伙」說明會，在金鑾宮與地方鄉親面對面交流，說明對北高雄的願景及發展目標。立委邱志偉、李柏毅、資深媒體人王瑞德及市議員陳明澤、邱俊憲、議員參選人蔡秉璁、黃敬雅、黃偵琳均親自出席，大高雄里長聯誼總會主席張宇讚、副主席許有長也領軍多位里長及各社團代表到場表達對賴瑞隆的肯定，現場互動熱烈，展現高雄人熱情豪爽的氣口及市政期待。賴瑞隆表示，高雄是其一生所愛，將一生懸命為城市打拚。

首先，賴瑞隆表示，他長期以推動高雄的均衡發展為目標，城市若要升級需要更均衡的財政分配；然而，藍白兩黨主導的《財劃法》獨厚北部，擴大南北資源差距，讓高雄實質損失200億，對長期承擔工業發展成本的南部非常不公平。他呼籲大眾作為執政黨的後盾，共同支持行政院以不副署方式應對該部無法執行、不公不義的惡法。

賴瑞隆也說，北高雄海線除了傳產及漁業生產區，更要成為結合科技、永續與宜居的新城市引擎，其中茄萣更具備漁業文化、港埠條件與濱海景觀優勢。未來他將推動「智慧漁業」、「藍色觀光」，以帶動北高雄整體海岸帶升級轉型，讓漁村重現活力，也為年輕世代創造返鄉深耕的機會。

最後，賴瑞隆感性表示，每一次看到鄉親的笑容與託付，都更提醒自己要持續謙卑傾聽、把政策做得更貼近基層。他強調，高雄在一代又一代人的努力接棒下，克服各種挑戰、一步步成長蛻變；未來也將延續這股精神，與市民攜手為下一代打造更繁榮友善、均衡共好的幸福城市。

邱志偉表示，未來十年是高雄關鍵的十年，要把市政做好最重要的是中央跟地方要團結，若賴瑞隆當市長，將與賴清德總統「賴賴連心」建設高雄。他也向現場鄉親喊話，高雄市長初選民調支持賴瑞隆。

李柏毅表示，賴瑞隆過去在市府時期主辦很多活動，未來若當市長很快就能上手市政工作，這樣的人選最好。在野黨用惡質手法持續攻擊最有贏面的賴瑞隆，拜託大家唯一支持他成為高雄市長。

王瑞德說道，賴瑞隆是本屆立法院首位提出《財劃法修正案》的立委，長期為高雄爭取合理的資源，推動台灣均衡發展；用行動力挺賴瑞隆便是告訴在野黨，人民不接受不公義的惡法，呼籲團結共同選出最好的人才，守護高雄人的尊嚴。

陳明澤指出，在賴瑞隆擔任新聞局長時即認識，以十餘年的觀察保證他是一位腳踏實地、凡事正面承擔的人才；邱俊憲則指出，市長初選民調唯一支持能力及操守均佳、對市政有完整願景、有執行力及創意的賴瑞隆，讓城市大步向前走。

賴瑞隆表示，高雄是一生所愛，將一生懸命為城市打拚。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

王瑞德(右)呼籲團結共同選出最好的賴瑞隆(左)，守護高雄人的尊嚴。 圖：賴瑞隆辦公室/提供