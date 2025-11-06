茄萣成功公共托嬰中心啟用 打造北高濱海育兒新基地

高雄市政府再添一處友善育兒新空間！位於北高雄茄萣區的「茄萣成功公共托嬰中心」6日於成功國小內正式揭牌啟用。這座結合濱海特色與教育資源的公托中心，不僅活化校園低度使用空間，更完善偏鄉地區的托育服務網絡，展現市府落實「托教一條龍」政策、實踐幸福城市的決心。

↑圖說： 幼兒開心參與茄萣成功公共托嬰中心開幕活動（圖片來源：高雄市社會局提供）

茄萣成功公托以「濱海」為主題設計，融入在地海洋與漁業文化意象，室內空間明亮開放，西側窗外即可遠眺台灣海峽，讓孩子們在自然光影與海風氛圍中學習與成長。該中心由「財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會」負責營運，提供嬰幼兒安心托育、快樂學習的優質環境，讓家長放心、孩子開心。

目前高雄市已設置達67處公共托嬰中心，持續擴充平價且高品質的托育服務，並結合民間團體專業，規劃多元教保課程與親職活動，協助家長取得生活與育兒的平衡。市府表示，未來將持續推動更多友善婦嬰政策，陪伴家庭共同培育城市幼苗。

↑圖說：社會局長蔡宛芬及李亞築議員與大寶班幼兒練習投籃，訓練肌肉發展（圖片來源：高雄市社會局提供）

社會局長蔡宛芬指出，市府面對少子化挑戰，已從孕期到育兒階段建立完整支持網，包括「好孕行得通－孕產婦乘車券」、坐月子到宅服務、生育與育兒津貼、托育補助及共融公園等措施。今年起孕產婦乘車券全面升級為電子化，只需用LINE掃碼即可申辦；生育津貼與坐月子服務的申請門檻也放寬，讓更多家庭受惠。蔡宛芬強調，市府將持續優化婦幼政策，讓高雄成為最溫暖、最安心的育兒城市，讓每個孩子都能在幸福中茁壯成長。

