茄萣成功公共托嬰中心啟用 打造北高濱海育兒新基地
高雄市政府再添一處友善育兒新空間！位於北高雄茄萣區的「茄萣成功公共托嬰中心」6日於成功國小內正式揭牌啟用。這座結合濱海特色與教育資源的公托中心，不僅活化校園低度使用空間，更完善偏鄉地區的托育服務網絡，展現市府落實「托教一條龍」政策、實踐幸福城市的決心。
↑圖說： 幼兒開心參與茄萣成功公共托嬰中心開幕活動（圖片來源：高雄市社會局提供）
茄萣成功公托以「濱海」為主題設計，融入在地海洋與漁業文化意象，室內空間明亮開放，西側窗外即可遠眺台灣海峽，讓孩子們在自然光影與海風氛圍中學習與成長。該中心由「財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會」負責營運，提供嬰幼兒安心托育、快樂學習的優質環境，讓家長放心、孩子開心。
目前高雄市已設置達67處公共托嬰中心，持續擴充平價且高品質的托育服務，並結合民間團體專業，規劃多元教保課程與親職活動，協助家長取得生活與育兒的平衡。市府表示，未來將持續推動更多友善婦嬰政策，陪伴家庭共同培育城市幼苗。
↑圖說：社會局長蔡宛芬及李亞築議員與大寶班幼兒練習投籃，訓練肌肉發展（圖片來源：高雄市社會局提供）
社會局長蔡宛芬指出，市府面對少子化挑戰，已從孕期到育兒階段建立完整支持網，包括「好孕行得通－孕產婦乘車券」、坐月子到宅服務、生育與育兒津貼、托育補助及共融公園等措施。今年起孕產婦乘車券全面升級為電子化，只需用LINE掃碼即可申辦；生育津貼與坐月子服務的申請門檻也放寬，讓更多家庭受惠。蔡宛芬強調，市府將持續優化婦幼政策，讓高雄成為最溫暖、最安心的育兒城市，讓每個孩子都能在幸福中茁壯成長。
其他人也在看
志工好心釀禍！基隆藝術展「灰塵作品」遭擦拭 創作者：意外成為新契機
基隆美術館當代藝術特展發生一起意外事件，一位志工在展場巡視時，將藝術家陳松志作品鏡面上刻意附著的灰塵誤認為髒污，用衛生紙進行擦拭清潔，導致作品遭到毀損且難以恢復原貌。這件藝術品原意是透過灰塵表現時間的積累與轉瞬即逝的概念，但因志工對作品寓意理解不足，造成了這起令人遺憾的藝術品損毀事件。文化觀光局已向藝術家致歉並研議後續補救措施。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
2025新社花海暨臺中國際花毯節11/8起登場，飛天小女警主題裝置、接駁車交通管制資訊一次看！
中台灣最盛大的花卉慶典「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」，將於11/8～11/30盛大登場！此次活動為期23天，橫跨4個週末假日，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃繽紛開展。這屆花卉展區突破以往，裝置設計以卡通頻道的「飛天小女警」為靈感，精心打造2公頃絕美花毯，是前所未見的花卉盛宴。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
新社花海暨台中花毯節11/8-11/30登場 「飛天小女警」亮相
中部中心／吳璽璸 台中報導「2025新社花海暨台中國際花毯節」，將於11月8日至11月30日，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，這次以動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，打造主題花卉盛會。民視 ・ 8 小時前
台大推首部兒童醫療短片 細膩記錄兒醫價值與初心
在少子化與醫療人力挑戰日益嚴峻的時代，臺大醫院兒童醫院推出首部兒童醫療短片〈只有兒科才有的風景〉。影片於今(5)日正式發布，以溫柔細膩鏡頭記錄兒科醫療團隊的日常與信念，呈現臺大醫院兒童醫院的兒科醫師們如何以專業、耐心與愛心，讓「希望的種子」在這片土地上生根、發芽、綻放。中天新聞網 ・ 1 天前
台中國際花毯節主花毯「飛天小女警」今亮相
[NOWnews今日新聞]全台最美花卉盛典「2025新社花海暨臺中國際花毯節」，11月8日起在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場。今年主花毯以卡通頻道「飛天小女警」為主題，結合花卉藝術，今（5）日由市府副...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
南應大生活服務產業系配合校慶辦設計競賽 激發創意設計潛能
台南應用科技大學生活服務產業系配合創校61週年校慶週舉辦「2025全國生活美學收納空間創意設計競賽」，吸引來自員林家商、東港海事學校、北門農工、玉井高中等多所學校參加，競賽結果，高中職組由員林家商家政科學生楊媛雰榮獲第一名。南應大表示，此項競賽以全國高中職家政群生活應用類、農業群、餐飲群及設計群在校學生為主要對象，主題分為「生活應用收納實作」及「收納用品創意設計」二大方向，結合創意設計與務實應用，除推廣生活美學理念，也激發學生創意設計潛能，並透過與業界專家的互動交流拓展職涯視野，提升美學實踐與問題解決能力。為展現競賽專業性，校方特邀請台灣無印良品股份有限公司人資部長林欣韻、台灣收納整理發展協會理事長謝佳靜、中華國際能量空間整理師協會理事長朱靜珊等多位業界重量級人士擔任評審 ...台灣新生報 ・ 1 天前
媽祖繞境上阿里山 邀全國遊客體驗美景與在地風味
(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】為推廣嘉義山海觀光、結合信仰文化與在地產業，交通部觀光署阿里山國家風 […]觀傳媒 ・ 1 天前
2025最震撼IP沉浸互動展 《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅》夢幻登場
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】今年秋冬最受矚目的科技光影互動展《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站》將於1互傳媒 ・ 1 天前
台中國際花毯節 週末開跑
「二○二五新社花海暨台中國際花毯節」將於十一月八日至卅日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，為期廿三天的活動橫跨四個週休假日，今年市府突破以往，推出結合全球經典動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，打造前所未見的全新主題花卉盛會。市長盧秀燕昨（四）日主持市政會議表示，全國最強大的花卉盛事將於這週六開跑，且今年中台灣農業行銷展售會由台中舉辦，邀請民眾到訪，除了能欣賞花卉藝術，也能一站就享受到中部八縣市的優質農產品。觀旅局長陳美秀以「二○二五台中國際花毯節」為題進行專案報告表示，今年以卡通頻道《飛天小女警》為靈感，將備受喜愛的動畫元素與花卉藝術結合，創作全新主題，並有直徑六十公尺、總高十八公尺的史上最大主花毯，完整還原小鎮村經典街景，每半小時精彩呈現主花毯秀，今年更新創婚紗攝 ...台灣新生報 ・ 1 天前
扶輪公益網攜手企業暖捐助輔大醫院 行動鼓勵第一線醫護
國際扶輪3490地區扶輪公益網攜手多家企業今（6）天聯合捐贈衣物物資給輔仁大學附設醫院，實質愛心投入弱勢關懷與醫療支持行動，為醫護人員送上最實際的溫暖與鼓勵。扶輪公益網主委葉淑麗表示，公益不只是一次性的捐助，而是持續的關懷，感謝企業夥伴讓社會更有溫度。自由時報 ・ 6 小時前
澎湖醫院「病安稽核分享觀摩會」地區醫院組、長期照護組雙料冠軍
衛生福利部澎湖醫院於衛生福利部所屬醫院舉辦「病安稽核分享觀摩會」中脫穎而出，榮獲地區醫院組第1名及長期照護組第1名，榮登雙料冠軍，展現部澎在病人安全與長期照護品質管理上的卓越成果與持續精進的決心。此次「病安稽核分享觀摩會」旨在促進各醫療院所交流病人安全管理經驗，透過稽核、分享與觀摩，強化臨床安全文化自由時報 ・ 8 小時前
「鄒伙玩」嘉義縣亮相2025 ITF旅展 原鄉體驗與超值抽獎等你來！
【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】2025 ITF台北國際旅展11月7日至10日將在南港展覽館盛大登場，嘉義互傳媒 ・ 23 小時前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 7 小時前
MLB》道奇冠軍成員造訪湖人主場 主戰投手秀投籃準度還輕鬆灌籃
數名道奇球員造訪湖人主場，還上場小試身手一下，史奈爾和格拉斯諾都展現不錯的投籃架勢，格拉斯諾還輕鬆將球灌進籃框，讓全場驚艷不已。Yahoo奇摩運動 ・ 4 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
謝侑芯平台突更新影片讓粉絲紀念 助理慟：盼時間倒轉阻止她接這工作
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞離奇身亡，當地警方目前將全案朝謀殺方向偵辦，馬來西亞歌手黃明志也涉入其中，引發各界關注。而在謝侑芯過世後，她的社群平台OnlyFans卻突然上傳3段大尺度影片，助理回應目的是讓台視新聞網 ・ 3 小時前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 4 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 1 天前