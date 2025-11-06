茄萣成功公托中心 開幕

高市府昨（六）日於茄萣區成功國小歡慶「茄萣成功公共托嬰中心」開幕！茄萣成功公托的啟用為偏鄉地區增加公共托育服務資源，展現高市府照顧偏鄉的積極行動；公托活化校園低度運用空間，整合學齡前及學齡期之教育資源，讓孩子自嬰幼兒時期即在充滿教育氛圍之環境下扎根，實踐托教一條龍政策。（見圖）

茄萣區位於北高雄濱海沿岸地區，擁有美麗的海岸線及在地漁業文化特色，成功公托空間設計以茄萣濱海為主題，由「財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會」與高市府攜手打造，走進公托內，往西側窗外可眺見遼闊的台灣海峽，整體風格呈現茄萣在地豐富的海洋濕地生態文化，提供安心托育、快樂學習、幸福成長的托育環境。

社會局蔡宛芬局長表示，感謝民間團隊協助市府推動公共托育政策，積極支持幼兒托育服務，少子女化是市府一直以來非常重視的議題，迄今已推行多項友善婦嬰政策及措施，從懷孕階段的「好孕行得通-孕產婦乘車券」，到生產後階段的「坐月子到宅服務、生育津貼、育兒津貼及托育補助」等，並持續建設公托、臨托、親子館、共融公園等，使育兒家庭在照顧及經濟方面皆能得到實質之幫助。

其中，「孕產婦乘車券」措施今年全面升級電子化，手機使用line掃碼即可申辦，使懷孕婦女能用更便捷之方式享有車資補助；另生育津貼及坐月子到宅服務於今年調整請領資格，降低申請門檻，今年七月一日以後出生之嬰幼兒，父或母設籍期間規定縮短為十個月；若新生兒為早產兒，可依預產期計算父或母設籍時間，以保障早產兒家庭之權益。

高市府持續布建公共托育機構迄今已達六十七處，提供嬰幼兒平價、優質的托育服務，並延攬民間團體的專業能力，規劃適齡適性的教保課程及親職活動，讓孩子在起點便能得到多元的學習資源，也讓家庭照顧者得到適切的生活平衡，高市府將持續陪伴民眾共同培育幼苗，共創幸福城市。

高市府持續優化婦嬰政策，期許能夠減輕民眾育兒壓力，讓孩子在高雄一步步快樂地穩健成長！