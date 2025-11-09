茄萣戶政舉辦「走讀族群文化」課程 帶領新住民探索台灣多元文化之美

為促進新住民深入了解台灣多元文化並融入在地生活，高雄市茄萣戶政事務所於十月十九日至十一月十六日舉辦「走讀族群文化探索社區生活」三日課程，邀集多位新住民共同參與；該活動特別與公館社區發展協會攜手合作，藉由實地走訪與文化體驗，讓新住民從「認識」到「參與」，進一步建立與社區的情感連結。(見圖)

主辦單位今(九)日說明，活動首日以「眷村文化」為主題，學員們在專業導覽員的帶領下，走訪台灣眷村文化園區、建業新村、明德新村及左營軍區故事館，透過導覽解說與現地觀察，學員們感受戰後外省族群在台灣落地生根的故事，體會那段歷史中屬於堅韌與重生的精神；歷史建築與老街巷弄的氛圍，讓參與者彷彿穿越時光，感受珍貴的文化記憶。

第二場於今日舉行，以「原住民族文化」為主軸，地點選在屏東原住民文化園區與禮納里部落，學員們在排灣族與魯凱族的傳統文化中，體驗工藝製作、DIY手珠活動及部落生活；魯凱族講師李金龍特別介紹部落的災後重建歷程與社區治理模式，並指導學員親手體驗手洗野生愛玉，讓大家感受自然與文化交融的魅力。

課程最後一天（十一月十六日）學員們將走讀美濃地區，參訪美濃客家文物館及瀰濃社區，體驗客家族群勤儉樸實與農業智慧的生活文化，進一步認識台灣族群間多元而豐富的文化底蘊。

茄萣戶政事務所主任張惠雯表示，該系列課程不僅是一場文化探索之旅，更是新住民融入台灣社會的重要橋樑；許多新住民初到台灣時，面臨語言與文化適應的挑戰，透過這樣的走讀課程，他們能以更輕鬆、實際的方式了解在地文化與法治觀念，進而提升生活適應力與社區參與感。

高市府持續關注新住民家庭的需求，茄萣戶政事務所也以「從認識到參與」為核心理念，推動多元族群共融的學習活動，透過文化體驗與交流，新住民不僅能更快融入高雄生活，也能感受到高市府對他們的關懷與支持，讓「文化共融、社區共好」的理念在地深耕。