茄萣烏金大賞12/28登場 聽歌、賞夕陽、大啖美食

暖冬出遊，來茄萣品嘗烏魚、看夕陽正是時候。高市府觀光局十二月廿八日下午一時至晚間七時將於興達港觀光漁市前舉辦「二○二五茄萣烏金大賞夕陽音樂會」，邀請連續三年獲得米其林一星餐廳「HAILI」康仁維主廚，現場示範烏魚料理；還有三十攤海線特色美食，以及陳思安、方立維及林宗興等實力歌手演出，活動當天「高雄市茄萣區興達港觀光漁市」也推出限量烏魚子特賣會，歡迎相約前往茄萣聽音樂、嘗美食，感受茄萣獨特魅力。

觀光局今(廿五)日說明，這次活動邀請歌聲與音色神似江蕙的台語歌手陳思安、來自高雄的嘻哈歌手方立維及曲風多元的林宗興進行演出；另外還有海洋委員會海洋保育署鯨豚觀察員張景昱在活動現場分享茄萣烏金與漁村文化相關知識。興達港觀光漁市推出限量一百五十組烏魚子特賣，並提供一台斤魚丸六百份免費大方送，歡迎遊客與民眾親身體驗茄萣在地的烏金風味與海港魅力。

廣告 廣告

觀光局高閔琳局長表示，興達港觀光漁市是北高雄最大的漁貨集散地，鄰近的情人碼頭能欣賞到最浪漫的夕陽景色，觀光局為推廣北高海線觀光，繼「海線潮旅行」後，今年首次於興達港辦理「二○二五茄萣烏金大賞夕陽音樂會」；因冬至前後正是品嘗烏金的最佳時機，特別邀請星級主廚康仁維現場示範烏魚創意料理，結合三十攤海線特色美食及實力歌手演出，邀請大家前往聽歌、賞夕陽、品嘗最新鮮道地的海鮮美食，在觀光漁市購買優質伴手禮，順遊海線景點，共同推廣茄萣觀光特色。

觀光局提醒，活動當日興達港觀光漁市北側大發路將實施封路管制，活動特別規劃接駁車，從「大湖火車站」往返活動會場，建議遊客多加利用大眾運輸或搭乘接駁車方式前往，共同落實低碳旅遊；年末高雄週週有活動，歡迎走進茄萣賞夕陽、聽音樂、嚐烏金、逛市集，感受最道地的漁村風情。更多資訊請上「高雄旅遊網」（https://khh.travel）、FB粉專及IG查詢。