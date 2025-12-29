茄萣烏金音樂會周日落幕 逾萬名遊客感受海味風情

茄萣烏金大賞夕陽音樂會廿八日於興達港觀光漁市熱鬧登場。活動結合茄萣烏金特色、音樂及美食市集，成功吸引超過萬名遊客造訪。（觀光局提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市觀光局廿九日表示，茄萣烏金大賞夕陽音樂會廿八日於興達港觀光漁市熱鬧登場。活動結合茄萣烏金特色、音樂及美食市集，成功吸引超過萬名遊客造訪，感受北高雄獨有的「海味」風情。

觀光局指出，活動由茄萣國小宋江陣表演熱力開場，並接續由三度榮獲米其林一星的餐廳主廚康仁維，與觀光局長高閔琳、百萬網紅展榮與展瑞，以在地食材烏魚創作「茄萣印象：烏魚三色」海味料理。現場集結卅家在地美食業者，以及三位實力派歌手陳思安、方立維及林宗興演出。

觀光局說，茄萣區興達港觀光漁市不僅大方贈送現作魚丸，更特別推出烏魚子特賣會，現場熱鬧滾滾、買氣超旺。活動鄰近興達港絕美夕陽，伴隨現場歌聲，成功吸引破萬觀光人潮，讓民眾一同歡度愉快週末假期。

（觀光局提供）

觀光局說明，為深化在地連結，活動特別邀請海洋保育署鯨豚觀察員張景昱，現場分享臺灣海洋與烏魚生態、茄萣的捕烏文化，以及茄萣人文協會吳宗育會長與蘇福男老師現場解說興達港潟湖地理的曬鹽文化及捕烏傳承。