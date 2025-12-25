茄萣烏金音樂會週日登場 海線美食及歌手共襄盛舉

觀光局訂本週日下午一點到七點於興達港觀光漁市前舉辦茄萣烏金大賞夕陽音樂會，邀請名廚現場示範烏魚料理。（觀光局提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市政府觀光局訂本週日下午一點到七點於興達港觀光漁市前舉辦茄萣烏金大賞夕陽音樂會，邀請名廚現場示範烏魚料理；還有卅攤海線特色美食，以及實力歌手演出，同時也推出限量烏魚子特賣會。

觀光局表示，冬至前後正是品嘗烏金的最佳時機，特別邀請星級主廚康仁維現場示範烏魚創意料理，結合卅攤海線特色美食及實力歌手演出，邀請大家前來聽歌、賞夕陽、品嘗最新鮮道地的海鮮美食，在觀光漁市購買優質伴手禮，順遊海線景點，共同推廣茄萣觀光特色。

觀光局說明，本次活動邀請歌聲與音色神似江蕙的台語歌手陳思安、來自高雄的嘻哈歌手方立維及曲風多元的林宗興進行演出；另外還有海洋保育署鯨豚觀察員張景昱在活動現場分享茄萣烏金與漁村文化相關知識。

觀光局又說，興達港觀光漁市推出限量一百五十組烏魚子特賣，並提供一台斤魚丸六百份免費大方送，歡迎遊客與市民朋友親身體驗茄萣在地的烏金風味與海港魅力。

觀光局提醒，活動當日興達港觀光漁市北側大發路將實施封路管制，活動特別規劃接駁車，從大湖火車站往返活動會場，建議遊客多加利用大眾運輸或搭乘接駁車方式前往，共同落實低碳旅遊。