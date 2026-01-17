茄萣 運動公園洗手間 馬桶設計挨批

高雄茄萣運動公園新建洗手間近日即將完工，施工單位正在實施最後收尾工作，高市運發局將會在驗收通過後開放使用。（紀爰攝）

高雄茄萣運動公園新建洗手間於民國114年底完工前一周遭惡意破壞，經2個月修繕，預計於下周完工，但近日卻有民眾發現，內部蹲式馬桶設計不良，並拍下畫面PO網引發關注，議員質疑，工程尚未完工，民眾卻能自由進出，代表工地管理鬆散，另承包商也應按照設計圖施工。高市運發局回應，已請廠商拉警示帶，此案完工前會嚴格驗收，通過後才會開放使用。

茄萣運動公園開放使用多年，卻因為風雨球場漏水問題，由廠商進場施工修繕，去年底球場旁的新建洗手間在完工前一周，遭不明人士潛入破壞，砸毀小便斗、馬桶水箱等，損失10多萬元，也讓工程進度延宕。承包商向高市府允諾，會積極修復被砸毀的設備，經過2個月修繕，如今總算即將完工。

廣告 廣告

不過，近日有民眾在網路上反映，新建洗手間內部的蹲式馬桶設計不良，與右側櫃子距離過於接近，上廁所時使用者難以找到立足點，研判可能是馬桶被砸毀後修復位置偏移所導致，相關照片在臉書流傳，引發不少關注。

高市議員黃明太表示，新建洗手間明明還沒完工，但民眾卻能自由進入拍照，表示現場工地管理鬆散，應該要禁止民眾靠近施工現場，確保大家安全。另他也呼籲，市府單位應該要善盡監督責任，要求承包商按照設計圖施工，按理來說，蹲式馬桶距離右側櫃子應該要達30公分，如果寬度過窄，就要重新調整才能開放。

對此，運發局回應，已請廠商於改善期間拉警示帶，提醒民眾勿進入現場。改善工程預計下周完成，經驗收合格後才會開放，園區南方約200公尺處另有公廁，民眾可前往使用。