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茅利塔尼亞海岸防衛隊週二表示，過去10天內在沿海救起超過1,000名移民，顯示前往歐洲的大西洋危險航線再度升溫。隨著各國加強邊境管制，許多西非移民轉向更南方的起點出發，導致海上航程更長且更具生命威脅。

根據法新社（AFP）報導，茅利塔尼亞海岸防衛隊官員 Ahmed Moulaye 指出，在短短10天內，共有1,076名移民在該國海域獲救。這波偷渡潮是在5月底穆斯林傳統節日「宰牲節」（Tabaski）結束後開始湧現，官員憂心若以此速度增長，今年的移民人數恐將創下歷史新高。

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這些移民大多搭乘過度擁擠且破舊的木製獨木舟（pirogues），試圖從西非前往西班牙的加納利群島（Canary Islands）。據悉，這批被攔截的8艘船隻分別來自甘比亞（The Gambia）與塞內加爾（Senegal），目前獲救者已被安置在由歐盟（EU）資助的臨時收容中心，進行身分登記與保護資格審核。

由於塞內加爾與摩洛哥（Morocco）近期加強海上巡邏，迫使偷渡船隻改從更南方的幾內亞（Guinea）等地出發。這不僅拉長了在海上漂流的時間，也大幅增加了發生船難的風險。近年來，由於歐洲大幅收緊簽證發放並強化邊境管控，已有數千人在這條通往歐洲的危險航線上失蹤或喪命。

原文出處：茅利塔尼亞10天救起千名移民 大西洋危險航線偷渡潮再起

本文由AI協作，經編輯審核後發布