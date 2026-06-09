茅利塔尼亞10天救起千名移民 大西洋危險航線偷渡潮再起
茅利塔尼亞10天救起千名移民 大西洋危險航線偷渡潮再起
茅利塔尼亞海岸防衛隊週二表示，過去10天內在沿海救起超過1,000名移民，顯示前往歐洲的大西洋危險航線再度升溫。隨著各國加強邊境管制，許多西非移民轉向更南方的起點出發，導致海上航程更長且更具生命威脅。
根據法新社（AFP）報導，茅利塔尼亞海岸防衛隊官員 Ahmed Moulaye 指出，在短短10天內，共有1,076名移民在該國海域獲救。這波偷渡潮是在5月底穆斯林傳統節日「宰牲節」（Tabaski）結束後開始湧現，官員憂心若以此速度增長，今年的移民人數恐將創下歷史新高。
這些移民大多搭乘過度擁擠且破舊的木製獨木舟（pirogues），試圖從西非前往西班牙的加納利群島（Canary Islands）。據悉，這批被攔截的8艘船隻分別來自甘比亞（The Gambia）與塞內加爾（Senegal），目前獲救者已被安置在由歐盟（EU）資助的臨時收容中心，進行身分登記與保護資格審核。
由於塞內加爾與摩洛哥（Morocco）近期加強海上巡邏，迫使偷渡船隻改從更南方的幾內亞（Guinea）等地出發。這不僅拉長了在海上漂流的時間，也大幅增加了發生船難的風險。近年來，由於歐洲大幅收緊簽證發放並強化邊境管控，已有數千人在這條通往歐洲的危險航線上失蹤或喪命。
原文出處：茅利塔尼亞10天救起千名移民 大西洋危險航線偷渡潮再起
本文由AI協作，經編輯審核後發布
其他人也在看
腎友注意！「這些水果」是農藥常客：恐害急性腎損傷
水果是健康食物，醫師洪永祥表示，民眾購買水果時要注意有無農藥殘留，尤其慢性腎病患者的腎臟排除毒素較慢，農藥毒素會累積在腎小管，會造成嚴重的氧化壓力，毒害腎小管上皮細胞，造成急性腎損傷。根據一項統計，殘留率最高的水果依序為草莓、葡萄、桃子。
雨天出門鞋子秒濕？專家授「1步驟」有效防進水
生活中心／尤乃妍報導近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台降下豪雨，部分地區甚至出現淹水情況，不少民眾抱怨一出門鞋子就濕透。對此，生活達人陳映如分享，只要在出門前多做「1個小動作」，就能降低鞋子進水、浸濕的機率，讓雨天外出也能保持雙腳乾爽。
澎湖自助餐驚見鯖魚「活蛆狂蠕動」！衛生局急稽查揪缺失
澎湖馬公市一家自助餐店驚傳食品衛生事件。有民眾昨（8）日中午前往中華路某自助餐購買午餐，返家打開餐盒準備用餐時，赫然發現其中一道醃漬鯖魚上有白色蟲體不斷蠕動，仔細查看竟是活蛆，當場食慾全失，隨即以手機錄影存證，並向店家及澎湖縣政府衛生局反映。
方志友3個月減肥10公斤、甩開32%高體脂！「不挨餓、多元運動」4個健康瘦身秘訣公開
方志友減肥方法：晚餐的黃金法則與戒除致胖地雷 減肥期間，晚餐的安排至關重要。方志友將晚餐時間提前至傍晚6點前結束，並以熱量相對較低的「蔬菜豆腐湯」為主食，湯底加入番茄、洋蔥及當季蔬菜，讓身體有更充足的時間消化代謝。此外，許多女生明明不重卻看起來顯胖，關...
夏天怨念有多深？男子狂做「蚊子標本冊」 網：根本戰功簿
根據《羊城晚報》報導，該名男子因頻繁被蚊子騷擾到受不了，乾脆把每次擊落的蚊子保存下來，不但仔細排列黏貼，還像收藏昆蟲標本一樣分類整理，甚至認真標註日期，整本冊子密密麻麻全是「戰績」，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。影片中可見，不少蚊子已被壓成薄薄一片，但男子仍...
台股一天就回血！專家曝「神秘力量」開外掛 這群人是功臣
台股8日終場加權指數大跌1568點，跌幅高達3.48%，創下史上第3大跌點。但今（9）日台股受美股反彈帶動強勢反攻，終場加權指數大漲超過1200點，幾乎收復前一天跌幅。對此，財經作家狄驤表示，台股之所以能快速反彈，關鍵在於槓桿資金的雙面效應。
200萬國人注意！他「1水果」當點心 突然心臟亂跳險喪命
台灣約有200萬人有慢性腎病，飲食需特別小心。醫師洪永祥表示，一名70歲男子患有慢性腎病第三期，血壓控制得宜，但狂吃釋迦後第四天，他突然全身無力、胸悶、心跳極不規律，檢查才發現，因大啖釋迦導致高血鉀。臨床上，高血鉀可能導致心律不整、心臟驟停，相當致命。他感嘆，水果是健康食物，但此為臨床最常見的腎友水果悲劇。
住26樓掀馬桶驚見「1.5公尺大蛇」！人蛇對視嚇傻 專家揭原因
綜合陸媒報導，張男表示，由於工作關係經常在外奔波，過去也曾多次遇過蛇類，甚至見過長達5公尺的大蛇，因此當下並未過度驚慌，反而對蛇出現在高樓層住宅感到相當疑惑。事件曝光後引發網友熱議，不少人最關心的是，蛇究竟如何爬上26樓高的大樓，甚至出現在馬桶裡。專家指出，...
新竹便當店氣爆奪2命！消防員教「抹肥皂水揪漏氣」 謹記4步自保順序
新竹市東區高翠路一間今年才剛開幕的連鎖便當店，今（9日）凌晨疑似因瓦斯外洩引發嚴重的氣爆事故。強烈震波震碎周邊店家與民宅的門窗，導致多輛停放在路旁的汽機車嚴重毀損，其中隔壁麵包店的一對夫妻因遭倒塌的牆面重壓，搶救後仍宣告不治。消防粉專「消防神主牌」也特別發文，提醒民眾可透過肥皂水檢測瓦斯是否外洩，並注意瓦斯安全。
BLACKPINK Lisa疑分手LV三公子！4大情變跡象曝光 網傳男方身邊出現新歡
BLACKPINK成員Lisa與LV三公子弗雷德里克（Frédéric Arnault）疑似分手的傳聞，近來甚囂塵上，美網尤其關心此事，大家近乎以「顯微鏡式」的觀察，分析兩人不再是男女朋友。
好困擾！遊日旅客亂丟行李箱在房內 業者一招解難題
札幌市內一間飯店經理受訪時表示，飯店光短短3個月內就累積了7個被棄置的行李箱，住宿的旅客就這樣放在房內不管離開，「我們根本沒有空間保管，而且處理的費用也相當昂貴。真的希望旅客們不要把它們留下就走。」隨著外國觀光客的增加，被棄置的行李箱數量也逐漸上升，即使是...
小五女童留紙條「離家出走」定位在中部！媽心碎發文：快回家
高雄市仁武區9日驚傳一起學童失蹤案件，一名就讀國小五年級的女童，清晨被父母發現留下一張寫著「離家出走」的紙條後便不知去向，校方隨後也證實女童今日並未到校上課。面對突如其來的狀況，家長心急如焚，隨即向仁武分局警方報案求助。
不只美食！台灣「這日常」讓英國人傻眼：世界觀洗牌 眾人見1細節笑翻
台灣不僅擁有眾多美食，便利又高效率的生活環境，也讓不少外國人留下深刻印象。一名女子近日分享，來自英國的丈夫在台灣維修手機時，因店家一句充滿歉意的「可能要等一下」，意外受到巨大文化衝擊，貼文曝光後，引發網友熱議。
當公務員20年離職！他靠1招「年領千萬股利」：從此遊山玩水
財經中心／綜合報導許多上班族每個月拿到薪水後，會拿出一筆錢「存股」，長期下來可能累積可觀的被動收入，甚至改變整體人生規劃。經常分享投資知識的知名財經作家「不敗教主」陳重銘，近日分享當年告別20年的公務員生涯，如今靠著存股年領千萬股利的秘訣，「從此開始遊山玩水，享受人生」。
劉亦菲14歲氣質出眾！向太讚「劉媽更漂亮」 曝未再嫁內幕
38歲大陸女星劉亦菲，憑藉空靈仙氣外貌與優雅氣質，出道多年始終穩坐一線女星地位，被粉絲封為「神仙姐姐」。近日，香港知名製作人向太（陳嵐）在社群平台分享與劉亦菲初次見面的回憶，不僅盛讚她是「富養女兒最好的典範」，更透露其母親多年來為了女兒選擇終身未再婚，全心全意投入陪伴與栽培，引發網友熱烈討論。
台股今僅增1檔「抓去關」 加重處置20分鐘撮合
台股今（9）日僅新增1檔處置股，並無上櫃個股入列。根證交所公告，富邦媒（8454）因最近六個營業日累積收盤價漲幅達59.63%，且兩個營業日收盤價價差達161元，而自明（10）日起至6月24日受到加重處置，撮合頻率由原先5分鐘一次延長為20分鐘一次。
325 萬元起！BMW iX3 50 xDrive M Sport 預售價出爐，更便宜的 iX3 40 也準備導入
BMW 首款 Neue Klasse 全新平台打造的純電車 iX3，台灣市場的預售價正式出爐，首波導入的 iX3 50 xDrive M Sport 雙馬達四驅車型開價 325 萬元起，消息指出最快預計今年第四季交車。
台大期末考周突發停電學生摸黑考試 校方：高壓設備故障、已搶修
台灣大學本周為期末考周，但今天（9日）上午傳出台大校總區停電，部分網友在社群媒體上抱怨，考到一半停電，只能摸黑考試、期末考周下大雨又停電。台大校方表示，由於高壓設備故障，造成部分區域停電，已於第一時間啟動緊急應變機制，進行設備檢查與搶修，於中午12時左右復電。
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。
台股暴力反彈1200點！ 網見三大法人動作驚：怎麼會這樣
台股歷經前一交易日重挫後，今（9）日在美國科技股反彈帶動下強勢回神，電子權值股領軍上攻，加權指數終場大漲1201.66點，收在44704.44點，重新站回4萬4千點大關，漲幅2.76%，成交值達1兆1519億元。