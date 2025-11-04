茗京萃雙11開紅盤！漢方茶飲、紅棗脆片熱銷破萬組，掀起「輕養生」搶購潮

今年雙11市場消費力十足，就連「養生」系列也掀起搶購旋風！主打現代漢方調理品牌「茗京萃」，在雙11購物節期間再創佳績，漢方茶飲系列與紅棗脆片銷售全面爆量，短短數日熱銷破萬組，成功在養生市場中打下一波「漢方潮流」的新紀錄。許多網友直呼：「今年最實用的雙11戰利品不是美妝，而是茗京萃！」

養生也能很時尚！現代人最愛的「日常漢方」

茗京萃以「讓漢方回到日常」為品牌核心，透過溫潤草本調配出多款現代人也愛喝的漢方茶飲。今年雙11主打的「紓壓月桂人」融合桂花、紅棗與甘草，淡淡甜香能紓壓放鬆、平靜愉悅感；而「美顏洛神蜜」則以洛神、山楂、陳皮打造酸甘風味，幫助解膩、養顏入秋。許多回購者分享：「早上一杯美顏，下午一杯紓壓，整天都被草本香包圍，連手搖飲都戒掉了！」

除了茶飲外，茗京萃的「紅棗脆片」更成為此次銷售黑馬。採低溫烘焙技術完整保留營養，完全無添加，一口咬下脆中帶自然甜，成為許多上班族與媽媽包裡的能量點心。茗京萃更貼心推出「30入隨身組」與「澎湃5袋組」，不論在辦公室、開會空檔都能快速補充元氣。

從「節氣養生」出發，打造健康回饋新概念

今年茗京萃雙11活動主題定為「節氣養生 × 實用回饋」，不只是折扣，更想傳遞「在忙碌中守護健康」的品牌理念。除了茶飲與脆片的組合優惠外，滿額還能獲得限量「防蚊驅蟲草本包」，以及抽獎好禮「KINYO熱敷按摩眼罩」，從體內調理到身心放鬆，完整演繹「現代漢方生活提案」。

茗京萃表示：「我們觀察到越來越多消費者，不只追求好喝，更重視配方與體驗感受。茗京萃希望讓漢方不再是老派的苦味，而是一種結合現代慢活與健康習慣的生活風格。」

網友口碑沸騰：「好喝到驚艷，連爸媽都愛上！」

今年雙11期間，茗京萃掀起熱烈迴響，不少消費者大讚「好喝到出乎意料」。部份網友回饋：「原本買來自己喝，結果媽媽一試成主顧，立刻叫我再加購」、「老公喝完說比較舒服，比外面手搖飲還要好喝」。從年輕上班族到長輩族群，都被這份自然甘甜的草本風味圈粉。

不少企業也在活動期間搶下單，將茗京萃茶飲引入茶水間，讓員工在繁忙工作中也能隨時放鬆心情。從線下快閃活動到線上平台熱銷，茗京萃正在重新詮釋「漢方」定義，已不再是苦澀的印象，而是一種融入生活的輕養生風格。現在，就從一杯漢方茶開始，讓每天都有能量與好氣色。

想瞭解更多資訊，歡迎上官網查詢：https://www.tenergy24.tw/

