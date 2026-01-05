茗香園冰室老闆涉博奕洗錢306億！ 北檢起訴怒求9年重刑

知名港茶餐飲「茗香園冰室」、小吃店「東引快刀手」負責人羅以翔遭起訴。（圖／翻攝畫面）

知名港茶餐飲「茗香園冰室」、小吃店「東引快刀手」負責人羅以翔與財務黃秀蓉因為涉犯經營水房以替境外博奕網站洗錢，遭到檢方聲押禁見獲准。台北地檢署今日（1月5日）偵結此案，依照洗錢等罪嫌對35人依法提起公訴。北檢今押解目前在押的羅以翔以及黃秀蓉，並將2人移審至台北地院決定是否繼續羈押。

根據起訴書，41歲的羅以翔從2020年8月開始，先是出資購得支付平台系統原始碼以後，再招募技術人員負責介接支付平台系統與中國、日本以及印度等地區的博奕網站維持系統運行。另外，39歲的黃秀蓉則被招募擔任財務以及秘書，負責處理帳務上的事宜。

羅以翔透過「茗香園冰室」的名義承租辦公室，並完成架設HEROPAY洗錢跳板系統第四方支付以及「MATCH」第三方支付之洗錢水房豪杰公司，並依對接地區及經營項目之不同，代收付業務部分區分為中國、日本、印度3部門。除此之外，豪杰公司也於2022年開始，增設賭博營運機房部門，以經營百家樂、老虎機、體育等賭博賽事之賭博網站「RICH11」，並陸續招募30人進入豪杰公司擔任員工。

被招募進入的員工，透過HEROPAY系統協助豪杰公司經營之RICH11賭博網站其他特定博奕業者收款。當賭客在RICH11及境外博弈網站申請入金時，由HEROPAY系統於接受訂單後，將該筆訂單（包含欲收款之金額及欲匯入之帳戶）下發予上游第三方支付業者或人頭帳戶收款業者，當上游第三方支付業者或人頭帳戶收款業者收受款項後，隨即由跑分員（即人頭戶使用人）或其上線將該款項匯集至虛擬貨幣電子錢包內或指定之國內外帳戶，再向HEROPAY系統傳送交易成功與否之訊息，HEROPAY系統再向RICH11、其他博弈網站業者回傳上分訊息，確認該筆款項是否成功收受。

豪杰公司透過上述方式，於2021年7月至2025年9月間進行洗錢，金額總計高達306億9489萬9325元，所得不法利益則作為被告羅以翔的個人獲利以及豪杰公司的營運資金，以及東引快刀手的備援資金，其中羅以翔的個人獲利就高達3.1億元。

檢方認為，涉犯此案的35人皆正值青壯年，不思正途賺取所需，貪圖輕鬆得手之不法利益，從事本案賭博、洗錢犯行，並使用跨國人頭帳戶轉帳方式加以掩飾，使偵查機關難以追查該等不法金流之去向及所在等，向法官求處羅以翔9年6月以上有期徒刑、黃秀蓉6年以上有期徒刑。另外，檢方也查扣5086萬的現金，14萬元美金以及不動產、保時捷，價值超過1.3億，並建請法院沒收。





