茗香園冰室老闆起訴！人氣餐廳為何涉洗錢306億元 來龍去脈一次看

台北知名餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔及「東引快刀手」負責人黃秀蓉，涉嫌以HEROPAY洗錢跳板系統等替博弈業者跨國洗錢，甚至自行經營博弈網站「RICH11」，犯罪金額逾306億元，5日依賭博、洗錢等罪嫌起訴，對羅以翔求刑9年6月、對黃秀蓉求刑6年。

羅以翔、黃秀蓉皆是「排隊名店」負責人，「茗香園冰室」是台北市東區港式茶餐廳、「東引快刀手」則是宵夜名店，事件爆發後網路上議論正當生意，背後竟藏著地下金流；為何兩位排隊名店負責人會被點名是水房核心？《太報》整理事件來龍去脈，讓讀者一文懂。

背景

全案關鍵節點落在2025年9月10日，檢警發動第一波搜索行動，案情發展至今，檢警發現，羅以翔（42歲）2020年間買到1套支付平台系統原始碼，招募技術人員負責介接、維護支付平台系統，與中國、日本及印度等地區的博弈網站，並由黃秀蓉（40歲）擔任財務及秘書，以「茗香園冰室」餐廳名義，承租辦公室作為洗錢水房「豪杰」公司據點。

洗錢模式

羅以翔等人涉嫌以「HEROPAY」洗錢跳板系統的第四方支付，以及第三方支付「MATCHPAY」，以「豪杰」公司據點協助中、日、印3地博弈網站洗錢。更在2023年6月起增設賭博營運機房部門，經營百家樂、老虎機、體育等賭博賽事的賭博網站「RICH11」。

當賭客在RICH11、境外博弈網站申請入金時，HEROPAY系統接受訂單，並下發給上游第三方支付業者或人頭帳戶收款業者，待收款後隨即匯集至虛擬貨幣電子錢包或國內外帳戶，HEROPAY系統傳送交易成功與否訊息，確認筆款項是否成功收受。

警方指出，簡單說，「HEROPAY」水房洗錢金流來源，串接中國、日本及印度非法第三方支付平臺及賭博網站，協助操作人民幣、盧比、日圓之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務，從中抽取手續費牟利。警方洽各國清查金流來源，發現其中也混入部分詐欺贓款。

不法所得

豪杰公司2021年7月至2025年9月9日間，經營RICH11賭博網站及其他非法博奕網站代收代付，涉洗錢金額達306億9489萬9325元，所得不法利益作為羅以翔的個人利益、水房營運資金，還有茗香園、黃秀蓉擔任名義負責人的東引快刀手餐廳的備援資金。

警方搜索過程除了查扣豪車，從4個銀行保管箱，再查扣新臺幣1773萬餘元及名牌首飾，查扣不法所得總計價值約新臺幣1億3千萬餘元，令人咋舌。

偵辦時間軸

2025年9月10日，刑事局持搜索票同步搜索內湖水房據點及羅、黃住處，查扣電腦、手機、電磁紀錄與虛擬貨幣等證物，並在保險箱（或保管設備）內查扣大筆現金。首波行動拘提 20 人到案，羅以翔與黃秀蓉遭聲押獲准。2025年10月起陸續拘提3名工程師及12名員工，共查獲35名犯嫌。

現況

■羅以翔名下保時捷911 Carrera GTS (992 II)在2025年12月30日以865萬元在士林分署拍出，該車原價975萬元起跳。

■台北地檢署2026年1月5日依賭博、洗錢等罪嫌起訴羅以翔、黃秀蓉等35名成員，並對羅以翔求刑9年6月、對黃秀蓉求刑6年。

資料來源：台北地檢署、刑事局、《太報》整理

