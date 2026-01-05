茗香園冰室老闆起訴！人氣餐廳為何涉洗錢306億元 來龍去脈一次看
台北知名餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔及「東引快刀手」負責人黃秀蓉，涉嫌以HEROPAY洗錢跳板系統等替博弈業者跨國洗錢，甚至自行經營博弈網站「RICH11」，犯罪金額逾306億元，5日依賭博、洗錢等罪嫌起訴，對羅以翔求刑9年6月、對黃秀蓉求刑6年。
羅以翔、黃秀蓉皆是「排隊名店」負責人，「茗香園冰室」是台北市東區港式茶餐廳、「東引快刀手」則是宵夜名店，事件爆發後網路上議論正當生意，背後竟藏著地下金流；為何兩位排隊名店負責人會被點名是水房核心？《太報》整理事件來龍去脈，讓讀者一文懂。
背景
全案關鍵節點落在2025年9月10日，檢警發動第一波搜索行動，案情發展至今，檢警發現，羅以翔（42歲）2020年間買到1套支付平台系統原始碼，招募技術人員負責介接、維護支付平台系統，與中國、日本及印度等地區的博弈網站，並由黃秀蓉（40歲）擔任財務及秘書，以「茗香園冰室」餐廳名義，承租辦公室作為洗錢水房「豪杰」公司據點。
洗錢模式
羅以翔等人涉嫌以「HEROPAY」洗錢跳板系統的第四方支付，以及第三方支付「MATCHPAY」，以「豪杰」公司據點協助中、日、印3地博弈網站洗錢。更在2023年6月起增設賭博營運機房部門，經營百家樂、老虎機、體育等賭博賽事的賭博網站「RICH11」。
當賭客在RICH11、境外博弈網站申請入金時，HEROPAY系統接受訂單，並下發給上游第三方支付業者或人頭帳戶收款業者，待收款後隨即匯集至虛擬貨幣電子錢包或國內外帳戶，HEROPAY系統傳送交易成功與否訊息，確認筆款項是否成功收受。
警方指出，簡單說，「HEROPAY」水房洗錢金流來源，串接中國、日本及印度非法第三方支付平臺及賭博網站，協助操作人民幣、盧比、日圓之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務，從中抽取手續費牟利。警方洽各國清查金流來源，發現其中也混入部分詐欺贓款。
不法所得
豪杰公司2021年7月至2025年9月9日間，經營RICH11賭博網站及其他非法博奕網站代收代付，涉洗錢金額達306億9489萬9325元，所得不法利益作為羅以翔的個人利益、水房營運資金，還有茗香園、黃秀蓉擔任名義負責人的東引快刀手餐廳的備援資金。
警方搜索過程除了查扣豪車，從4個銀行保管箱，再查扣新臺幣1773萬餘元及名牌首飾，查扣不法所得總計價值約新臺幣1億3千萬餘元，令人咋舌。
偵辦時間軸
2025年9月10日，刑事局持搜索票同步搜索內湖水房據點及羅、黃住處，查扣電腦、手機、電磁紀錄與虛擬貨幣等證物，並在保險箱（或保管設備）內查扣大筆現金。首波行動拘提 20 人到案，羅以翔與黃秀蓉遭聲押獲准。2025年10月起陸續拘提3名工程師及12名員工，共查獲35名犯嫌。
現況
■羅以翔名下保時捷911 Carrera GTS (992 II)在2025年12月30日以865萬元在士林分署拍出，該車原價975萬元起跳。
■台北地檢署2026年1月5日依賭博、洗錢等罪嫌起訴羅以翔、黃秀蓉等35名成員，並對羅以翔求刑9年6月、對黃秀蓉求刑6年。
資料來源：台北地檢署、刑事局、《太報》整理
更多太報報導
吃瓜！網美自爆「睡完所有頂流男神」床照流出 鹿晗、林更新等男星急回應
朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背
《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」
其他人也在看
降低關稅衝擊 勞動部發錢了！
為因應美國對等關稅政策及國際經貿情勢變化，協助實施減班休息的勞工在工時調整期間穩定生活、持續精進專業技能，勞動部持續推動「減班休息勞工再充電計畫」（以下簡稱再充電計畫）。配合 115 年度最低工資調整為每月 2 萬 9,500 元、每小時 196 元，勞動部同步調整再充電計畫訓練津貼相關規定，以更貼近減班休息所致之實際薪資減損情形，周延照顧勞工需求。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
胡瓜揪潘若迪、檢場組「百歲旅行團」 出遊搞烏龍失控超糗
【緯來新聞網】主持天王胡瓜日前在其YouTube頻道「下面一位」發布最新集數，邀請檢場與潘若迪一同前緯來新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
吃到飽掀漲價潮 晶華栢麗廳平日餐價漲百元
（中央社記者江明晏台北5日電）食材、人力與營運成本持續攀升，吃到飽餐廳今年再掀漲價潮，繼多家五星飯店、饗賓餐飲集團調整餐價後，台北晶華酒店自助餐品牌栢麗廳也公告最新價格，部分平日餐期調升新台幣100元，反映整體餐飲市場成本壓力未歇。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
陳玉珍《離島條例》有望闖關 綠營喊國安危機：地方可直接跟中國談
國民黨立委陳玉珍等人提出《離島建設條例》部分條文修正草案，其中增設離島國際醫療特區、自由貿易示範區等，引發關注，去年12月2日逕付二讀交付協商，由於已經過1個月協商冷凍期，最快能在本週闖關，對此，民進黨立院黨團今（5日）開記者會砲轟，不管哪個版本，核心思想就是「地方包圍中央」，並直言這一定是國安危機，「變成地方可以直接去跟中國談條件」。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
國高中一路好搭檔 亞柏黃愷翊／林聖茗搭7年解鎖乙排冠軍
全國羽協年度第一次排名賽今天賽程全部落幕，亞柏軍團包辦男子乙組單打與雙打冠軍，其中男單由大一新鮮人鄭筑升拿下冠軍，男雙則由黃愷翊／林聖茗繼去年高中盃後再度奪冠。值得一提的是甲組賽事的男雙何志偉／黃睿璿搭檔闖進決賽，最終惜敗收下亞軍。太報 ・ 1 天前 ・ 2
食藥署稽查特色餐飲！ 「丸龜製麵」用重組肉漏1標示挨罰3萬
食藥署聯合地方政府衛生局啟動「114年特色美食餐飲業稽查專案」，針對相關餐飲業者進行稽查及抽驗，並在今（5）日公布了查核結果。其中知名餐飲「丸龜製麵」基隆店因為標示不合規定遭罰3萬元。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 1
台中婦超商買點數助人購藥材 店員見異狀報警阻詐
（中央社記者蘇木春台中4日電）台中1名婦人網路認識自稱販賣中藥材的網友，對方稱父親開刀需要手術費，請婦人到超商買點數買藥材協助募資，她到超商要交易，店員發現有異報案，與警方阻詐成功，保住積蓄。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
陳文茜跨年夜同框郝龍斌、胡志強 昔遭提醒「僅剩半年命」
資深媒體人陳文茜2024年被診斷出罹患黑色素癌4期，積極接受治療的過程，也不時透過社群分享心境與抗癌經驗，如今她順利撐過2025年，身體狀態還逐漸好轉，對此，她特地在2025年底與好友胡志強夫婦、郝龍斌同框，更為3人彈琴伴奏。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
民進黨台南市長初選倒數 陳亭妃持續鐵馬行動 (圖)
民進黨台南市長初選進入倒數階段，立委陳亭妃（前）4日持續以鐵馬行動深入地方，上午抵達六甲區。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
溪湖建醮有「洋人法師」！捷克男道場學習1年多 受邀幫人祭改祈福
彰化溪湖鎮建醮大典即將結束，3號請來法師們幫民眾祭改祈福，沒想到一群本土法師裡面出現一張外國臉孔，竟然是洋人法師，吸引許多民眾好奇。原來這名洋人法師Jack來自捷克，因為對台灣文化有興趣，又跟負責祭典台視新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
賴清德宣示「今年基本工資破3萬」 網熱議最受惠「這群人」：台灣人沒爽到
總統賴清德今（4）日前往新竹，出席「國際青年商會中華民國總會第74屆總會長暨理監事就職典禮」，並在致詞時宣布今年將再度調整基本工資，將跨過3萬元門檻，帶動大型企業、中小企業幫員工加薪。不過有網友在PTT對此熱議，直言基本工資調漲，最大受益者將是外籍移工而非本國勞工。賴清德表示，政府會不斷加薪、減稅、社會投資，跟大家站在一起，如果你是公務人員，從前總統蔡英文到......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 71
艾米尼之死以來最大規模 伊朗示威延燒增至10死
伊朗日前爆發大規模經濟示威活動，當局今天(3日)表示，至今已有至少10人因暴力衝突喪命，目前抗議潮仍沒有平息的跡象。 美聯社引述當地媒體報導，昨晚在中部聖城科姆(Qom)發生一起手榴彈爆炸事件，導致一名男子身亡。安全官員指出，該名男子試圖對民眾發動攻擊。 另一起死亡事件則發生在德黑蘭西南方370公里的哈爾辛市(Harsin)，隸屬伊朗革命衛隊的志願部隊「巴斯杰」(Basij)一名成員遭暴徒攻擊身亡。 這波抗議潮源於去年12月28日，德黑蘭的部分商家因不滿經濟衰退而發動罷工，後來逐漸演變成遍及全國的大規模示威活動，31省中的22省都有民眾走上街頭，是自2022年艾米尼(Mahsa Amini)事件以來最大的示威潮。美國總統川普(Donald Trump)更揚言，如果伊朗的和平示威者遭當局殺害，美國「將會出手相救」。 伊朗受到2018年美國重啟制裁影響，經濟持續低迷，現任總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)雖表態願與示威群眾對話，但他也坦言，由於伊朗里亞爾(Rial)急速貶值，政府能做的並不多。 伊朗近來也向西方國家發出訊號，希望能重啟核談判以換取減輕制裁。不過，川普與以色中央廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發起對話
川普宣布「生擒」馬杜洛夫婦 南韓第一時間準備撤僑計畫
即時中心／林韋慈報導美軍空襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，南美洲政局也陷入前所未有的動盪。美國總統川普（Donald Trump）高調宣布，美軍已「生擒」委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人，國際反應迅速升溫。南韓總統李在明隨即下達緊急指令，要求外交與安全部門全面監控局勢，隨時準備撤僑以確保當地韓僑安全。民視 ・ 1 天前 ・ 1
影/嘉義台82線爆事故！轎車烏龜慘翻 駕駛遭甩飛傷勢曝
3日上午11時50分許，嘉義台82線快速道路接國1交流道匝道前發生嚴重車禍，1輛汽車失控翻覆，導致車內的5旬男性駕駛遭甩飛到內側車道，一度造成車流回堵200米，男子送長庚搶救撿回一命。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
強冷氣團週一南下「挑戰寒流等級」 下週後半偏乾冷
4日清晨仍有輻射冷卻，局部低溫下探8度，隨著這波強烈大陸冷氣團減弱，白天逐漸回溫，降雨範圍縮減到基隆北海岸、東半部地區和恆春半島。但下週有強烈大陸冷氣團南下，強度挑戰寒流等級，台北氣象站低溫可能僅10.4度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
期暉實業屏東六塊厝擴廠動土 投資4.5億拓展智慧冷藏設備
冷凍、冷藏庫體製造的期暉實業有限公司，今（3）日上午在屏東六塊厝產業園區舉行廠房新建工程動土祈福典禮，由屏東縣長周春米與期暉實業董事長趙茂根共同主持。期暉實業指出，民國106年在屏東技產業園區設廠，後疫情時代冷凍食品更為廣大消費者接受，期暉再於六塊厝產業園區設廠，擴大生產線。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
喝熱湯流鼻水？自律神經反射現象
還有天氣冷，品嘗熱騰騰的鹹粥、或者火鍋的時候，不知您有沒有這種經驗，明明沒有感冒，卻會流鼻水直流呢？接下來，耳鼻喉科醫師要告訴大家真相。天氣轉冷不少人，就愛來碗熱呼呼的麵食，卻常常都還沒吃飽，就一...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026中期選舉亞裔選民成關鍵 兩大政黨將更難忽視
隨著亞裔人口與選民登記人數持續成長，亞裔美國人正逐漸成為紐約及長島地區不可忽視的政治力量。多項選後分析與出口民調顯示，在...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
〈焦點股〉台股闖進3萬關 台達電重登第28大千金股
〈焦點股〉台股站上三萬點 台達電重返千金行列鉅亨網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
南部必比登名店遭控「不主動開發票」 網友爆：用餐5次沒拿過
高雄一家獲得米其林必比登推薦的私房菜餐廳，遭網友指控未主動開發票，質疑「做生意的方法正常嗎？」貼文引發網友熱討論，也有人附和指，「用餐超過5次，店家從來沒有主動給發票」，甚至被起底，這家店曾發生食材存放逾期遭衛生局開罰。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 1