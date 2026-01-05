茗香園冰室負責人涉非法博弈洗錢逾300億元 北檢起訴求刑9年6月

台北市知名餐廳「茗香園冰室」負責人羅姓男子招募多名人員，涉嫌利用第三方支付平台作為洗錢機房，為非法博弈集團洗錢，金額高達306億餘元，不法利益作為個人獲利及餐廳備援資金等。台北地檢署今天依洗錢等罪起訴羅男等35人，並對羅男求處9年6月徒刑，並沒收犯罪所得。

台北市知名餐廳「茗香園冰室」負責人羅姓男子（左一前）等人，涉嫌利用第三方支付平台為非法博弈集團洗錢，金額高達306億餘元。台北地檢署5日依洗錢等罪起訴羅男等35人，並對羅男求刑9年6月。（中央社）

檢方調查，羅男為了替賭博網站掩飾、隱匿不法資金去向藉以牟利，自民國109年8月某日起，出資購得支付平台系統原始碼，並招募技術人員負責介接支付平台系統與中國、日本及印度等地區的博弈網站，以及維護系統運行。

羅男招募黃姓女子擔任財務及祕書，另以所經營的「茗香園冰室」餐廳名義承租辦公室為據點，裝設各項設備，與第三方支付業者、人頭帳戶收款業者及博弈網站業者簽署代收、代付等對接文件，取得金鑰對接，完成架設HEROPAY洗錢跳板系統的第四方支付及「MATCHPAY」第三方支付的洗錢機房「豪杰公司」。

檢方查出，「豪杰公司」於111年6月間增設賭博營運機房部門，經營百家樂、老虎機、體育等賭博賽事的賭博網站「RICH11」，並招募30名員工，透過「HEROPAY」系統協助豪杰公司經營的「RICH11」賭博網站其他特定博弈業者收款。

檢方統計，豪杰公司於110年7月至114年9月9日間，經營「RICH11」賭博網站及為其他非法博弈網站代收代付的方式洗錢，金額總計達新台幣306億9489萬9325元，所得不法利益作為羅男個人獲利、豪杰公司營運資金，以及由羅男擔任實際負責人、黃女擔任名義負責人的「東引快刀手」餐廳的備援資金。

北檢今天依組織犯罪條例、洗錢防制法、刑法網際網路賭博等罪起訴羅男、黃女等35人，並請法院審酌羅、黃犯罪情節嚴重，偵訊中坦承犯行，分別求處9年6月、6年以上徒刑，並沒收非法洗錢金額達306億9489萬9325元及羅男、黃女等被告的犯罪所得。