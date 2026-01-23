茗香園洗錢案第二波搜索！檢警搜索拘境外主管、股東 訊後聲押禁見

茗香園洗錢案第二波搜索。（圖／翁靖祐攝）

台北地檢署偵辦「茗香園冰室」、「東引快刀手」洗錢案，於本月起訴依照組織犯罪防制條例等罪起訴負責人羅以翔、財務黃秀蓉，並求處重刑。台北地檢署持續追查，於今（1月23日）兵分3路搜索大股東徐俊威以及股東兼印度部門主管涂明宏住處與戶籍地，並拘提2人至北檢複訊，2人也於下午2時14分抵達北檢，並於訊後遭到檢方聲押禁見。

檢方調查，羅以翔涉嫌創立豪杰公司，並以 「茗香園冰室」名義承租辦公室作為據點，招募員工協助經營，完成第3方支付「HEROPAY」洗錢跳板系統，讓中國、日本及印度等地區的博弈網站有管道洗錢。

廣告 廣告

後續羅以翔又創立「RICH11」網站，經營賭博賽事，再用「HEROPAY」收取玩家消費金額，並於2021年至2025年間，累計洗錢超過306億元，不法利益超過3.1億。

全案於1月5日偵結，台北地檢署依照組織犯罪條例等罪嫌，起訴羅以翔、黃秀蓉等35人，羅以翔與黃秀蓉分別被檢方求處9年6月與6年，並沒收洗錢以及不法所得。

當時本案的大股東徐俊威以及股東兼印度部門主管涂明宏因為人在境外，所以並未到案接受調查，如今檢警掌握到2人行蹤，於今日發動第二波的行動，兵分3路搜索徐、涂的戶籍地與住處，並將2名被告拘提至北檢複訊，2人也於今日下午2時14分抵達，並於訊後遭到檢方聲押禁見。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

竹北之肺「雙市雙福」將通透上線 鄭朝方：改造縣福園秋天見

竹北三民商圈福德廣場優雅揭幕 鄭朝方：市井生活注入文化活水

父親才剛過世！姊姊竟要求返還多年壓歲錢 他批「太心機」：先賺了好名聲