茗香園老闆涉博弈洗錢306億！黑錢流入「東引快刀手」 35人遭起訴

【記者謝亞庭／台北報導】知名茶餐廳「茗香園冰室」老闆羅以翔涉嫌經營賭博網站，並替同行博弈集團經手洗錢業務，短短4年間洗錢累計逾306億元，個人不法所得超過3.1億元，其中更有部分獲利，是作為另家知名麵館「東引快刀手」的餐廳備援資金。台北地檢署今（5）日偵結，依涉犯《組織犯罪防制條例》等罪嫌，起訴首腦羅男等35人，並對羅男求刑9年6月以上徒刑。

男子羅以翔為知名茶餐廳「茗香園冰室」負責人，另為知名宵夜麵館「東引快刀手」的實際負責人；女子黃秀蓉則為「東引快刀手」的名義負責人。然而，羅男表面上看似是餐飲業大亨，私底下卻「斜槓」涉嫌經營賭博網站，並經手博弈集團洗錢業務。

檢方調查，羅以翔涉嫌自2020年8月間起創設洗錢機房（俗稱「水房」），以「茗香園冰室」名義承租辦公室作為據點，陸續招募技術人員及黃秀蓉擔任財務、秘書，並完成架設第4方支付「HEROPAY」洗錢跳板系統，專門替中國、日本及印度等地區的博弈網站洗錢。

此外，羅以翔事業越做越大，甚至在2022年6月間增設賭博營運機房部門，創建賭博網站「RICH11」用以經營百家樂、老虎機、體育等賭博賽事，並同樣透過「HEROPAY」收取賭客入金，博弈版圖一路擴及至中國。

檢方追出，羅以翔透過私下長期經營博弈、洗錢，自2021年7月至2025年9月間，累計洗錢金額就超過306億元，個人不法獲利超過3.1億元，並挪用部分款項作為水房營運資金、「東引快刀手」的餐廳備援資金，或以虛擬貨幣掩飾不法所得再兌換為現金。

台北地檢署今日偵結，依涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌，起訴集團首腦羅以翔、黃秀蓉及水房成員等，共計35人，並分別對羅男求刑9年6月以上重刑、黃女求刑6年以上徒刑。另一方面，檢方也查扣包括5086萬現金存款、14萬元美金（約新台幣465萬元）及不動產、保時捷等，價值超過1.3億的不法所得，均建請法院依法沒收。

